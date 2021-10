Institución educativa en Soledad esconde casos de Covid-19 a padres de familia

Padres de familia de la escuela primaria Rafael Curiel Gallegos del municipio de Soledad, están preocupados porque en la institución educativa les esconden casos de Covid-19 ocurridos en la comunidad docente, hace tres semanas se registraron los primeros casos, sin embargo volvieron a aparecer nuevos y no se les informa nada.

Al igual reportan que desde el regreso a clases solicitaron a la institución que llevará a cabo un proceso completo de sanitización, sin embargo no se hizo, pero les entró desconfianza sobre la actual situación sanitaria en el centro escolar porque otro profesor se ausentó durante esta semana y casualmente comenzaron con la sanitización.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Hace tres semanas una alumna de tercer grado de primaria y un profesor, cayeron víctimas de Sars-Cov-2, a ambos se les aisló y los mandaron a su casa donde cursaron la enfermedad. Y a todo el grupo también se lee pidió tomar medidas preventivas.

Pero hace una semana, un maestro de cuarto grado de primaria, se ausentó de las clases y se les informó que hasta dentro de otra semana regresará a las aulas; los preocupados padres consideran que ésta, es una situación irregular y les causó cierta inquietud el hecho de que el docente no está atendiendo las actividades virtuales de este centro escolar.

"Hace ya tres semanas, la ex-presidenta y exvicepresidenta de la Asociación de Padres de Familia, nos reportaron que les avisaron que había un caso de una niña de tercero con covid, entonces a los niños ya no se les dejó ir a clases presenciales y también al maestro que se enfermó lo mandaron a descansar. Posteriormente la expresidenta y exvicepresidenta nos confirmaron que hay un caso de un maestro de cuarto año con covid, pero por eso fuimos el día de hoy a la escuela y nos dijeron que no tiene la enfermedad, pero no ha dado ni clases virtuales ni durante una semana, el maestro ni la institución quieren decir nada, como que el maestro tiene miedo y pensamos que la directora los tiene amenazados. Quisiéramos saber por qué los niños no han tenido clases y el maestro está renuente".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Cuando se presentó el primer contagio de esta enfermedad, la directora María Guadalupe García, sí informó de lo ocurrido a los padres de familia, pero ahora no ofreció referencias sobre este nuevo presunto caso y por eso les llamó la atención a muchos, quienes piden explicaciones sobre la situación sanitaria, ya que no quieren colocar en riesgo al resto de la población escolar.

Adicionalmente les preocupó que cuando pidieron la sanitización, no se hizo y cuando se supo hace una semana de un nuevo maestro contagiado ahora sí llevaron a cabo las jornadas de limpieza.

"A nosotros nos han dicho que si pasa un caso de covid en la escuela, nosotros como padres de familia somos los responsables de cualquier cosa y no la escuela. Muchos padres van y preguntan porque no vienen maestros también vimos que apareció este caso de este maestro y luego, luego, sanitizaron".