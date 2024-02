Inicia la Colecta Nacional de la Cruz Roja en San Luis Potosí

Aunque las necesidades financieras de la institución requieren que al menos se recauden unos 8 millones de pesos, la delegación estatal en San Luis Potosí de la Cruz Roja Mexicana se conforma con conseguir lo que se pueda mediante el arranque formal de la Colecta Anual que inició en esta capital potosina, este miércoles 28 de febrero.

El delegado estatal, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, recordó que desde la semana pasada inició la colecta a nivel nacional y San Luis Potosí se está sumando este día "es tanta la necesidad que el objetivo, obviamente es que queremos seis, siete, 8 millones de pesos, pero estamos conscientes de que esto implica un problema, pero no obstante vamos a tratar por todos los medios de concientizar a la ciudadanía".

Desde la iniciativa privada hasta el sector educativo pretenden motivar en una primera instancia, pero también recurrirán a la buena voluntad de la ciudadanía en general para que participe en esta colecta anual.

Recordó que el boteo de cepos es una estrategia que año con año le ha funcionado a la institución sanitaria por lo que estarán observándose en los cruceros y principales calles de la ciudad todos y cada uno de los voluntarios que forman parte del ejército de la Cruz Roja.

"La realidad es que el boteo ayuda a distribuir nuestra imagen, pero ahí hay una captación mínima de recursos normalmente se recaudan unos 600 o 700 pesos, y lo demás son donaciones directas que tenemos que motivar directamente con las empresas".

Informó que la situación económica de la institución es tan grave que el año pasado tuvieron que regresar cuatro ambulancias debido a que el dinero no les alcanzaba para pagar este equipo de traslado y refirió que parte de esta problemática ocurrió porque la anterior gestión de gobierno estatal les quedó a deber recursos y por ese motivo ya no lograron asumir los compromisos que habían programado con anterioridad.

"No es que no nos ajustara el presupuesto, no las pudimos pagar, la realidad es que desde hace 4 años no hemos tenido renovación de una sola unidad, desde la anterior administración nos quedaron a deber y esto está repercutiendo hasta hoy en día. No tenemos ninguna reposición, ni ningún apoyo".

Se tiene el deterioro de unidades que pudieran propiciar un riesgo tanto para el personal de la institución sanitaria como para pacientes y ciudadanía en general, tiene que ver con que el tiempo de vida de este tipo de unidades médicas, es corto, por el tipo de uso que se les da.

Actualmente solamente cuentan con cinco unidades para atender la zona conurbada y una de ellas tiene una antigüedad de 15 años que la hace obsoleta e inservible para los servicios que debe prestar la institución a la ciudadanía "ya no aguanta".

Siguen batallando económicamente, tanto así, que no cuentan con recursos para adquirir ambulancias, insumos o contratación de personal requerido.

Este año, la Colecta Nacional lleva el lema de Todos Somos Héroes y se desarrolla desde el 21 de febrero y concluirá el próximo 31 de mayo a nivel nacional.

Cruz Roja Mexicana es la red humanitaria más grande de México que brinda atención eficiente a la población en casos de emergencia y tras el impacto de un fenómeno natural; la institución actúa de manera preventiva, oportuna e inmediata para ayudar a quien más lo necesita.

La Colecta Nacional, es la campaña que les permite recaudar fondos y así poder incrementar la capacidad de ayuda, además de responder a cualquier eventualidad.

La institución no cuenta con ningún tipo de subsidio gubernamental, su labor es posible gracias a los donativos que generosamente realizan los potosinos, las empresas e instituciones.