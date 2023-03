Inequidad de género prevalece, sobre todo en el trabajo, coinciden potosinos

“Puede haber leyes, pero no se cumplen”; “más que programas hay que hacer conciencia desde la familia, hacerles ver a los hijos y familiares la situación”; “no debería haber marchas tipo vandalismo, eso no está padre”.

A pesar de que hay avances en materia de equidad de género, aún falta mucho por hacer en los ámbitos escolar, laboral y familiar, coincidieron potosinas y potosinos entrevistados en el marco de la conmemoración del 8M.

En sondeo realizado por El Sol de San Luis, Jorge Luis Hernández Ávalos, estudiante, consideró que hay personas que ven el movimiento feminista de diferente manera “no se entiende el significado de la marcha y mucha gente este como no ve bien el hecho de que la gente se manifieste; pero tampoco entiende el por qué de la manifestación, juzgan las razones pero no se tiene empatía por las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad”.

La discriminación se da en muchos lados, dijo, eso ya le corresponde a la parte legislativa, que hagan cumplir las leyes en las que se pide que haya igualdad y equidad de género, concluyó.

Por su parte, Sarahí opinó que “hasta este momento apenas existe equidad, antes yo creo que no, pero gracias a todos los movimientos que se han hecho en favor de la mujer ya ha habido más”.

Agregó que hay más actividades en los trabajos y en la escuela muchísimas cosas han cambiado, aunque yo creo que sí faltan más campañas y elaborar reformas para hacer conciencia con la gente, acerca del significado del movimiento y cómo puede aplicarse, para que todas las personas podamos poner nuestro granito de arena.

Patricia Nava coincidió en que hay equidad de género pero que aún falta mucho por hacer, “hay muchas personas que se les niegan sus derechos en los trabajos por el simple hecho de ser mujer, esto pasa aunque hay una ley que dice que las mujeres deben ganar igual sin discriminación de género, pero aun así depende mucho de los jefes, puede haber leyes pero no las cumplen”.

De visita por San Luis Potosí, procedente de León, Guanajuato, Carlos Flores indicó que hay muchos lugares donde hay desigualdad todavía “como que no hay equidad o ese equilibrio entre el hombre y la mujer para que puedan hacer todo de la misma manera”.

Señaló que esto se da más en el trabajo “en los sueldos y los puestos, en algunas ocasiones también hay mucha desigualdad, donde por el simple hecho de ser mujer ya no puedes tener un puesto gerencial a veces discriminan a la mujer y se lo dan al hombre”.

Expresó que, “más que campañas, debemos hacer conciencia desde la familia, desde casa, hacerles ver a los hijos y a todos los familiares esta situación, la importancia de que sean todos iguales, que no haya diferencias entre hombres y mujeres en cuestión del trabajo y otras actividades, pero eso pues debe ser realizarse desde la casa”, insistió.

Finalmente, María Concepción Robledo, dijo que “hay mucha desigualdad todavía hay mucho machismo en partes donde no son respetadas las mujeres; pero vamos poco a poco yo creo que sí se puede”.

“También quiero externar que en México no debería haber marchas tipo vandalismo, eso no está padre, porque eso no representa que tú quieras ser diferente, eso más bien representa que quisieras una venganza, no deberían hacer marchas que sean tan agresivas, debemos de levantar la voz pero de forma pacífica, como todas las mujeres, debemos de ser respetadas”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí