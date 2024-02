INE concientiza sobre la importancia del voto

A partir de febrero y hasta el mes de mayo en la junta local ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), estarán concientizando sobre la importancia de emitir el voto en nuestro país, de acuerdo al marco del programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 (PPPC PEC); donde se ha invitado a reconocidos miembros de la sociedad potosina en esta ocasión se invitó a periodistas de El Sol de San Luis.

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, UPSLP, se llevó a cabo el foro “Modalidades de votación”, donde se estuvo hablando sobre la importancia de participar en los procesos electorales que básicamente tienen como propósito la democracia, los panelistas invitados debatieron sobre ¿Por qué es importante votar?, ¿Considera usted que las medidas implementadas para aperturar el derecho al voto para personas con discapacidad, trans, prisión preventiva y extranjero, son adecuadas y/o suficientes?, además de ¿Y después del voto, qué?.

Los conferencistas invitados para hablar sobre la motivación al voto fueron la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Dennise Adriana Porras Guerrero, la vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, INE, en San Luis Potosí, Ana Lucia Barajas Garay, la reconocida periodista Patricia Calvillo Ramírez, de la Asociación Civil Enfoque de Igualdad, Ramón Ortiz García y como moderador estuvo presente el consejero Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación, Adán Nieto Flores.

Entre las principales ideas que surgieron en este foro se destaca que el voto es un derecho y obligación ciudadana porque significa que puede ser escuchada y tomada en cuenta “el hecho de no participar en los procesos electorales del próximo 2 de junio incrementa la posibilidad de que decidan por nosotros, no importa por qué partido político o personaje de la política local sea de su interés lo importante es votar para que no queden dudas de nada”. Se recordaron aquellos momentos en que al alcanzar los 18 años de edad los jóvenes estaban muy interesados en tener la credencial de elector para votar y participar políticamente y se cuestionó en qué momento del camino se perdió esas ansias por ir a las urnas.

Los panelistas, le recordaron a la ciudadanía que el voto no siempre fue universal y ahora que se tiene la posibilidad de hacerlo, es obligación y deber ciudadano emitir el aborto porque siempre existe el riesgo de que en un futuro no se tengan ciertas libertades “tener el derecho y no usarlo es un riesgo”.

Con el voto se promueve la democracia a través de la manifestación de las ideas de manera pacífica, el diseño institucional proviene de un poder ciudadano de transformación y no se puede restar importancia.

Se insistió en que no puede haber democracia con discriminación, por eso es trascendental que se sigan fomentando los derechos de las personas trans, en prisión preventiva, el voto en el extranjero, el voto anticipado que será vía postal o en las embajadas.

“Hay mucho por hacer, los esfuerzos no rinden cuando se restringen los recursos, hay protocolos para el voto de personas trans que no se está difundiendo en diversas partes de la República Mexicana. Hay muchos esfuerzos pero pocos resultados, porque no basta con promover la participación en fechas cercanas a la jornada electoral tiene que ser durante todo el año”.

Se recordó que desafortunadamente muchos de los avances paritarios que se han conseguido, han sido a través de sentencias y se recordaron casos como el de personas que, en algún momento de la historia del país, demandaron que los spots publicitarios de política debían tener subtítulos, las notificaciones debían ser accesibles, por eso el INE debe garantizar la participación de todos los sectores a través de los mecanismos con que pueda hacerlo.

“Las autoridades electorales deben identificar nuevos procedimientos para generar la educación cívica, luego de que concluyen los procesos electorales, buscar formas de comunicación con representantes de todos los sectores de la población” y se dijo que los organismos ciudadanos o los grupos de educación cívica siempre van a ser positivos para generar en la clase política, la transparencia y la rendición de cuentas.

También se informó que tras la jornada electoral los organismos electorales continuarán con la parte técnica y operativa y es obligación de la ciudadanía continuar con la exigencia de resultados.

En estos foros informativos se tuvo el objetivo específico de fortalecer los conocimientos de la población sobre el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 para fomentar el ejercicio de un voto informado y razonado, mediante divulgación de contenidos y materiales en medios digitales y generación de espacios de información y reflexión.