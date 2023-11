Incrementó la compra de medicamentos por gripas

En un cien por ciento se ha incrementado la compra de medicamentos contra enfermedades respiratorias, esto luego de que se ha observado la persistencia de las bajas temperaturas en el Estado, sostuvo Francisco Javier Ramírez Hernández, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano responsable de la sección especializada en Farmacias.

Derivado de que desde la semana pasada comenzó la época de frío, comenzó a observarse la necesidad de adquirir antibióticos para combatir las enfermedades respiratorias "se incrementó notablemente la venta, no solamente de los antibióticos sino también de todos los medicamentos que son propios de la estación invernal que son los medicamentos para la gripa la tos y los relacionados con la infección de garganta".

De una semana a otra se incrementó la venta de estos fármacos en un cien por ciento y podría incrementarse más, al correr de los días, con esta situación se estaría produciendo una serie de problemas como es el hecho de que las farmacias se queden sin los medicamentos como los antibióticos.

"Empezamos a ver que este incremento no solamente es en San Luis Potosí, sino también es generalizado, porque observamos que en los inventarios, en la mayoría de los distribuidores, en lo que antibióticos se refiere, están bajando. Lo preocupante es que así, se siguen incrementando, lo cual se espera vamos a caer como en años anteriores en faltantes y escasez de medicamentos, ya que los laboratorios dejan de surtir el día 15 de diciembre y entonces no nos vamos a poder surtir".

Refirió que después del 15 de diciembre es normal que los farmacéuticos potosinos no se puedan surtir porque es hasta el día 15 de enero cuando los grandes distribuidores de medicinas reactivan su trabajo "si desde ahorita se empieza a notar un incremento en el consumo de antibióticos y de medicamentos para las enfermedades bronco respiratorias, se empieza a ver alguna escasez".

Rechazó que las farmacias locales incrementen los precios de sus productos ante esta demanda de medicamentos "normalmente los laboratorios los empiezan a incrementar en el mes de diciembre algunos, pero la mayoría los incrementan en enero en mayor o menor proporción pero casi siempre esto se sucede en el mes de enero".

Finalmente refirió que el llamado a la ciudadanía es a la no automedicación, porque la alternativa no es debilitar sus defensas, sino estar sanos mediante el diagnóstico exacto que hagan los doctores "hasta que ven que no les funciona la medicina van con el médico pero deberían de ir con él, desee el principio de comenzar con signos de alarma".