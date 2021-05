Incrementan contagios Covid-19 en 13 municipios de SLP

Al cambiar a verde el semáforo Covid-19, comenzó a observarse mayor movilidad social, lo que ha generado en consecuencia el aumento paulatino de contagios en ya 13 municipios del estado, por lo que se reiteró el llamado a la población a no relajar medidas, el exceso de confianza ha derivado a que en las últimas horas se hayan registrado 78 nuevos casos de contagio y cinco defunciones que se concentran en Soledad y Capital del estado.

En el informe diario del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Director de Salud Pública destacó que en las últimas dos semanas el incremento de casos se registraba en siete a 10 municipios y ahora llama la atención que sea en 13.

“El virus no se detiene y estar vacunados no elimina el riesgo de contagio sino más bien, que con ello pretende evitarse que la enfermedad sea grave y que no cause la muerte, pero podemos contagiarnos y contagiar a otras personas, además debemos recordar que la tercera parte de la población de 20 años y más tiene factores concomitantes, y de ellos al menos el 50 por ciento sin que se hayan detectado, lo que aumenta el riesgo de que al contagiarse su enfermedad sea grave”.

Sobre los nuevos casos, se trata de 38 mujeres y 40 hombres de entre 54 y 75 años de edad, todos ellos con residencia en la capital del estado y en Soledad. Los cinco decesos igualmente corresponden a personas de estas residencias.

En el informe del Comité se destacó que en los últimos cuatro meses disminuyó en 84 por ciento la ocupación hospitalaria a nivel nacional, en San Luis Potosí se inicia la semana con 78 personas hospitalizadas, en su mayoría de la zona metropolitana. De los nuevos casos 43 se han confirmado como positivos, 12 negativos y 23 están en espera de su resultado.

Se sostuvo que para el control epidemiológico, el compromiso del sistema de salud es contar con los espacios, equipo, medicamento e insumos para atender a la población, para garantizar la atención médica pero eso implica también la responsabilidad social.

