Incansable labor del DIF de San Luis Potosí

Mirar, escuchar y atender a quien más lo necesita; planificar acciones de beneficio, es y ha sido la principal encomienda de la presidenta del Sistema DIF de San Luis Potosí, Ruth González Silva a un año de labores.

La visión humana es el eje principal de su labor, todo encaminado a trabajar con empatía y la calidez de una presidenta que se concibe como una mujer a la que le preocupa la sociedad más vulnerable. Su motivación más grande: sus hijos, pues son ellos por quienes reflexiona y gestiona acciones siempre dónde prevalezcan los valores, pero sobre todo, trabajar desde el corazón pues no puede mantenerse indiferente ante la desigualdad y el rezago social que han padecido durante mucho tiempo en diferentes sectores de la sociedad potosina.

Cristian Robledo l El Sol de San Luis

“Me parte el corazón la infinidad de problemas sociales que existen, no solo en el Estado sino en todo el país. Mis hijos me empujan siempre en ser una mejor mujer, en darlo todo de mi para que la gente pueda tener armonía social. Si bien a lo mejor no puedo cambiarle la vida al 100 por ciento, podemos empezar a mejorar su calidad de vida”, apuntó.

Para González Silva ha sido todo un reto haber cumplido con el compromiso de ayudar a las y los más vulnerables, pues el realizar de manera efectiva su trabajo y ver a plenitud los resultados es una de sus mayores satisfacciones.

“Yo me siento muy honrada de presidir está institución, pues desde este lado se puede hacer mucho. Hay muchas situaciones que se desconocen así como su magnitud, por ello para mí es importante poder ayudar a las personas de todo el Estado”, dijo.

Cristian Robledo l El Sol de San Luis

Pero no todo fue fácil, enfrentarse al estigma de las personas que se encontraban desesperanzadas al estar por años en el olvido y la desconfianza por los gobiernos anteriores por no verse beneficiadas para mejorar su calidad de vida, fue su primer desafío.

“Lo más complicado de todo fue ganarnos su confianza. Al principio la población parecía incrédula de cómo era posible que después de una elección hubiera regresado a los municipios y comunidades. Les demostramos que hemos estado trabajando y ahora ya confían y tienen la esperanza de hacer peticiones porque serán respondidas”.

Experiencia que significa para Ruth González Silva, una gran satisfacción, aunque tiene claro que un año de acciones es un periodo corto para todo el trabajo que se ha planeado para este sexenio de gobierno.

“Me siento satisfecha, pero aún nos falta mucho por hacer, falta mucho trabajo y ya nos estamos preparando para el próximo año”. Porque para Ruth González Silva, actuar con respeto, priorizando la dignidad humana, teniendo en cuenta los intereses de la población es primordial para el desarrollo de la sociedad potosina.

Cristian Robledo l El Sol de San Luis



Un futuro prometedor para quien más lo necesita

El conjunto de estas experiencias, hicieron eco en su labor como Presidenta del Sistema DIF Estatal, y por ello ahora continúa trazando la ruta de trabajo que planificó desde el inicio de esta gestión.

Proyectos y planes a futuro para dar seguimiento a todos aquellos programas que han beneficiado a miles de personas.

“La ruta de trabajo siempre ha sido dar atención oportuna y seguimiento, pero sobretodo ver humanamente a las personas”. Sus planes a futuro contemplan programas y proyectos que permanecerán vigentes en el DIF Estatal y además habrá la implementación de nuevos y más beneficios para la población.

Sin adelantar mucho, compartió que hasta el momento se lleva el proceso de planeación de estos programas y se gestiona el recurso, un apoyo que espera que el Poder Ejecutivo (como lo hace actualmente) le siga apoyando para duplicar beneficios.

“Habrá un proyecto al que se le está dando forma, que estará encaminado a las madres solteras y sus hijos”.

Este futuro programa abarcará apoyos para cubrir las necesidades de los más pequeños del hogar, quienes se enfrentan a un contexto social difícil de la mano de sus madres. “De alguna manera queremos potenciar este programa, pues sabemos que es una población que necesita ayuda y soporte”.

Los beneficios se han visto de manera tangible, así lo refirió González Silva, quien además compartió que esta seguirá siendo su ruta de trabajo.

“Se seguirán entregando beneficios a mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como adultos mayores, personas con discapacidad y a quiénes lo requieran”.

Cristian Robledo l El Sol de San Luis



Mirar al pasado, para mejorar el presente.

A un año de presidir este organismo, González Silva medita sobre los resultados. Su más grande orgullo menciona, es haber convertido al DIF Estatal en una institución de carácter social y humano, entregado a la gente.

“Vemos que la familia es la mayor beneficiada y todo ese trabajo ha estado encaminado a las acciones que se realizaron como los son: los programas sociales, el acercamiento estrecho con la gente en cada una de las comunidades y municipios “.

Y es que la Presidenta del DIF, es una de las primeras mujeres que encabezan este organismo que visitó todos los municipios del estado llevando apoyos y ayuda, hasta el más recóndito poblado de esta localidad.

“Fuimos con la gente que por años había estado olvidada”.

De estos logros, del que más se siente orgullosa es la ayuda alimentaria, pues la zona Huasteca es el área del estado que más incapacidad tiene para obtener una canasta básica pues no tienen el ingreso económico disponible, provocando hambre y desnutrición.

“Llegamos a un ambiente en donde no tenían ni para comer, ni un vaso de agua. Y sin duda eso repercutía en su desarrollo social, emocional, personal y físico. De alguna manera quisimos que se alimentara bien está población para incrementar su desarrollo y que no enfrentaran más carencias”.

En este programa se repartieron cerca de dos millones de apoyos alimentarios, que por primera vez en una administración gubernamental se benefició a miles de familias que enfrentan precarización económica.

“Hay que destacar que a mucha gente se le está dando prioridad en temas que requería y les estamos retribuyendo todo lo que necesitan”.

Respecto a los cambios y diferencias que hubo en otras gestiones del DIF Estatal, Ruth González Silva afirmó que su trabajo no lo ve como un compromiso, sino como un acercamiento con la población que conlleva acciones para mejorar su vida, desde el compromiso humano y personal.

“No me gusta comparar, pero las diferencias son notorias pues con menos personal estamos haciendo más, siempre cerca de la gente escuchando sus necesidades y dándole celeridad a sus trámites y seguimiento a sus peticiones. Hacía falta que el DIF estatal estuviera apegado a la gente y que estén conscientes de que cuentan con una aliada y que el gobierno no los deja solos”.