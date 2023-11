Inauguran Segunda Jornada Nacional de Salud Pública

Inició la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública, donde los Servicios Estatales de Salud, SES, pretenden llevar a cabo una serie de acciones complementarias a los servicios permanentes de salud, donde participan diversas instancias a nivel federal, estatal y municipal del sector. Del 6 al 17 de noviembre tienen pensado acercar la atención para el cuidado de la población mediante acciones integrales de promoción y prevención, durante las diferentes etapas de la vida, atendiendo a los diferentes grupos de la población, en especial a los más vulnerables.

Para contribuir a mejorar su calidad de vida de los potosinos, estarán ofreciendo servicios como el de prevención de accidentes, donación altruista de sangre, lavado de manos, vectores, esterilización de mascotas, información sobre tuberculosis y espirometrias, vacunación, cartillas, salud bucal, nutrición, lactancia materna, desarrollo infantil, estimulación temprana, tamizajes, envejecimiento saludable, prevención de la violencia infantil, violencia de género, violencia en el adulto y adulto mayor, planificación familiar, menstruación, prevención del embarazo adolescente, aborto seguro, y detecciones de VIH, Hepatitis, sífilis, además de actividades en prevención de adicciones y del suicidio.

Para esta Segunda Jornada de Salud se cuenta con la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, Sistema Nacional DIF, Petróleos Mexicanos, PEMEX, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y Secretaría de Marina, SEMAR, además de otros sectores como la Secretaría del Bienestar, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Educación Pública, SEP, Consejo Nacional de Salud Mental, entre otros, además de la participación de las organizaciones comunitarias, organizaciones de la sociedad civil y los municipios.

Para inaugurar el evento organizado en la plaza de Los Fundadores de esta capital potosina estuvo presente la regidora de la capital, Aurora Zamora, la diputada Yolanda Cepeda Echavarría, el secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Daniel Hernández, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Leonardo Muñoz.

Por su parte, Lucía Gabriela Rosales Ortuño, directora de Salud Pública de los Servicios Estatales de Salud, SES, argumentó que en especial se busca atender la salud de los adultos mayores y los jóvenes, “estarán realizando acciones justificadas para antes de nacer, recién nacido, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores. Este año es muy importante reconocer a todos los actores que se involucran en el cuidado de la salud, porque nos permite reconocer que no es un asunto aislado, sino una amplia gama de factores intercomunicados. La interacción entre la economía, la educación, el medio ambiente y muchos otros factores, influye directamente en la salud de las personas, el adoptar un enfoque transversal nos permite identificar los determinantes sociales de salud como la desigualdad, el acceso a los servicios médicos, la nutrición y la vivienda, además este enfoque nos permite trabajar en colaboración con diferentes sectores y actores, incluyendo gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, al reconocer la importancia de esta transversalidad estamos tomando medidas para garantizar que las políticas y programas de salud sean más efectivos y equitativos. Esto no sólo mejora la salud de las personas, sino que tiene un impacto positivo en la sociedad”.

Por lo anterior este año se adoptó el lema “Cuidarse está cool” que respeta la transversalidad entre los programas de salud y los diferentes instituciones, buscando generaciones sanas.