IMSS brinda servicio integral a pacientes con diabetes tipo 2

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, a través de los Centros de Atención a Diabetes (CADIMSS), brinda atención especializada a pacientes con diabetes tipo 2, uno de los principales motivos de consulta en Medicina Familiar.

Al respecto, el jefe de Medicina Familiar de la UMF No. 45, Arnulfo Reyes Díaz, indicó que este programa otorga atención médica y educativa a pacientes que viven con diabetes mellitus para retrasar y evitar las complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad, por lo que detalló que el CADIMSS está enfocado a prestar servicios de salud de forma integral para atender las necesidades de salud de las y los pacientes.

Reyes Díaz señaló que se implementa en las UMF No. 45 y No. 47 de la capital potosina, y en la UMF No. 3 de Ciudad Valles, fomentando principalmente cambios en la alimentación y en el estilo de vida, para tener un adecuado control y retrasar la aparición de las complicaciones propias del padecimiento.

Cortesía | IMSS

Asimismo, detalló que en el IMSS la diabetes es la segunda causa de atención en la consulta de Medicina Familiar y la tercera de defunción, por lo que es de suma importancia que los pacientes adopten el autocuidado de su salud con gran responsabilidad, por lo que en los centros CADIMSS se dispone de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud integrado por personal de Trabajo Social, Enfermería, Nutrición y Medicina Familiar, quien se encarga de referir a las y los pacientes con diabetes que cumplen con los criterios de no complicaciones secundarias a estos centros para su atención.

Asimismo, el especialista del IMSS hizo un llamado a la población derechohabiente, a que acudan a la Unidad de Medicina Familiar para realizar las detecciones anuales que le correspondan por grupo de edad, a los que pueden acceder a estas detecciones en los consultorios de Medicina Preventiva.