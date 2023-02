Impulsa DIF Municipal el emprendimiento en adultos mayores

Coadyuva al desarrollo de este sector de la población para que sean autónomos e independientes.

SLP.- Parte de los objetivos del "Mercadito Inclusivo, Contigo Sí", es impulsar el desarrollo de las personas adultas mayores y con discapacidad para que sean autónomos, independientes y a través de los productos que elaboran o los servicios que brindan, emprendan y así mejoren su economía.

María Cristina y Edith son dos personas adultas mayores que forman parte del proyecto "Emprende inclusivo", que puso en marcha el DIF Municipal, en conjunto con la Coordinación de Emprendimiento y Competitividad del Ayuntamiento Capitalino para capacitar a los expositores del Mercadito Inclusivo.

La primera, María Cristina, explicó que hace tiempo estuvo hospitalizada y que cuando la dieron de alta y pudo reunirse con sus compañeras del Club de Adultos Mayores “De la Juventud", en Ricardo B. Anaya, le comentaron de la capacitación, a la cual acudió: "Esto es lo que me ayudó a mejorar mi salud, realizar más manualidades para venderlas en el Mercadito Inclusivo, por lo que ya tenemos varias ediciones acudiendo y completé la capacitación".

Ella y su compañera Edith recibieron un reconocimiento por terminar el curso de capacitación, además de que se les entregó una insignia correspondiente a diversos pasos que tuvieron que completar para impulsar su producto y marca, según lo que trabajaron en el taller.

Finalmente, agradecieron que el DIF Municipal realice estas acciones, porque además de impulsarlas para continuar sus ventas, se les capacita sin distinción de edad, condición económica o de salud: "Nos impulsan a mejorar, y esto nos da más ánimos, yo estaba muy triste y ya no quería hacer nada, pero venir al taller y aparte integrarme al Mercadito Inclusivo, me animó y me abrió las puertas a que más gente conozca mis productos y compren lo que hago", explicó María Cristina.

