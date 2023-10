Importante los respaldos federales y estatales en crisis del agua

La regidora capitalina y presidenta de la Comisión del agua, alcantarillado y saneamiento, Ángeles Hermosillo Casas, aplaudió los respaldos federales y estatales para llevar agua a familias afectadas por la crisis hídrica, y anunció que se llevará el recurso hídrico a zonas rurales, no delegacionales..

Destacó que la crisis hídrica en la zona metropolitana de San Luis Potosí se ha enfrentado con responsabilidad, pero también con el importante respaldo del Gobierno Federal que hizo una aportación millonaria, que se ha destinado para la perforación de pozos, y del Gobierno Estatal que colabora para suministrar agua en 50 colonias afectadas.

“Hay unidad, equidad y trabajo en equipo, y sobre todo sensibilidad ante esta situación”, indicó la regidora.

Resaltó que hay preocupación porque todos los potosinos cuenten con el servicio de agua, ya que es un derecho, y que por ello durante la presente administración se creó la subdirección del agua municipal.

Así, se lleva agua a comunidades e inclusive colonias que no entran dentro de la jurisdicción del organismo operador, Interapas, en zonas rurales o no delegacionales; citó, por ejemplo, La Melada cuyos habitantes citaron que desde hace más de 25 años no les llevaban agua.

También habló del programa de estímulos fiscales que el Cabildo autorizó para que usuarios domésticos con adeudos se pongan al corriente, y del que se está a la espera sea aprobado por el Congreso del Estado para aplicarlo durante los dos últimos meses del año.

Por lo pronto, indicó está vigente otro programa de Interapas para fomentar el mantener al corriente, que es el sorteo “Cuenta Sana, Gana”; los interesados en participar, deberán acudir a las sucursales del organismo y recoger sus boletos.

Este año, dijo, los premios consisten en una camioneta tipo SUV modelo 2022, tres motocicletas tipo Delivery modelo 2023 y diez pantallas LED de 43 pulgadas.