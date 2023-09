Importante el cuidado del agua desde la visión administrativa y social: Cambio de Ruta

El cuidado del agua y la administración del servicio son temas importantes que requieren atención por parte de las autoridades y la población en general, así lo señaló el presidente de Cambio de Ruta, el abogado Luis González Lozano.

Luego de la crisis hídrica que enfrenta la capital, debido a la fractura de la presa de El Realito y las fugas del acueducto del mismo nombre, y que la presa San José entre otras, se encuentran al mínimo de su capacidad.

"Nosotros aquí lo que hemos visto es que el tema del agua tiene dos aristas, uno desde un punto de vista político administrativo de coordinación, que creemos que falta una efectiva coordinación entre el municipio, el Estado y la Federación para efecto de que haya una política pública efectiva, en beneficio de esta situación y la otra creo que es una cuestión de responsabilidad social porque nos falta cultura del agua", dijo.

Sobre esto último González Lozano refirió que quienes aún se ven beneficiados de recibir este servicio, deben de cuidar este recurso, transformar sus hábitos y cambiar como le da uso al agua.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son los mejores hábitos para este momento, cómo utilizar el agua, desde cosas tan sencillas como lavarse los dientes, lavar la ropa; creo que hay cierta indolencia en ese sentido, el problema es que esta falta de atención o de preocupación social, ahora puede originar problemas sociales, porque pareciera que estamos en algo que nunca íbamos a ver qué es la guerra por el agua", indicó.

El también activista informó que ante el contexto actual de desabasto del recurso hídrico, la relación de la sociedad con el agua debe cambiar y no verla como una mercancía sino como una fuente de vida, como un elemento no sustituible y un buen común.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Nosotros queremos fomentar en Cambio de Ruta una cultura del agua, conocer cómo debemos de ahorrar y de cómo deben ser los hábitos para el cuidado del agua y también por el otro lado pedirle las autoridades que haya la mejor coordinación, la mejor administración, para que efectivamente lo poco que hay de este recurso se pueda manejar de la mejor manera", explicó.

Asimismo González Lozano remarcó que disfrutar de este servicio no solo es un derecho, sino también conlleva obligaciones entorno a la gestión del agua, que es una responsabilidad compartida.

"Hemos estado tratando de posicionar la educación ambiental y la verdad es que ha sido difícil, pero la educación ambiental es algo a lo que le debemos de apostar, tardemos lo que nos tardemos. Hay que hablar con la verdad, y la verdad es que hay poca agua , por ello las y los ciudadanos debemos tener la conciencia de su cuidado y de si es agua que se puede utilizar, aprovecharla y administrarla correctamente ", expuso.

Por último, el experto remarcó que también existe la justicia ambiental, en dónde Cambio de Ruta ha analizado cómo es que hay conflictos socio-ambientales entorno al uso de este recurso, en dónde también solo unos cuantos, pero sobre todo los de cierto nivel adquisitivo se ven beneficiados.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Los que sufren esta injusticia ambiental, es la gente más pobre, las que enfrentan las consecuencias , desde el cambio climático y las consecuencias ambientales, en cambio, las personas que tienen capacidad económica alta puede ser que no batallen, a lo mejor porque sus recursos les facilitan acceder más fácil a este servicio e incluso comprar pipas de agua. Desafortunadamente en San Luis Potosí la cuestión ambiental no es importante para el gobierno, no hay un interés para la cuestión ecológica, pero sí hay una estrecha relación desafortunadamente sin justicia ambiental no hay justicia social", remarcó.