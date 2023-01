Iglesia Potosina confirma que jamás va a criminalizar a las personas por su preferencia sexual

Hay una constante invitación a dejar las homofobias, o todo tipo de fobias, porque no es la única que daña al ser humano, por lo que se recomienda mucho tener caridad fraterna en estos y todos los casos en los que se quiera criminalizar, juzgar, criticar, discriminar o violentar”, dijo el Portavoz d la Arquidiócesis de SLP

Por Angélica Maldonado Morales/El Sol de San Luis

“La Iglesia jamás discriminará a las personas con preferencias del mismo, eso nunca lo ha hecho ni lo hará, porque siempre ha estado abierta a recibir a todo tipo de persona sea cual fuere su preferencia sexual, porque no juzga, ni crítica ni mucho menos criminaliza”.

Así lo confirmó por enésima vez la Iglesia Católica Potosina a través de su Vocero, Presbítero, LCC Tomás Cruz Perales, quien indicó que el mismo Papa Francisco se ha mantenido siempre respetuoso con todo tipo de personas, sea quien sea, porque ha dicho que la Iglesia no juzga, no critica y tiene un pensamiento abierto al amor, a la aceptación de todos y comprende a aquellos que tienen preferencias homosexuales.

“De hecho Su Santidad, el Papa Francisco, está en contra de que se criminalice cualquier tipo de tendencia homosexual y pide que sean bien recibidos y la Iglesia así siempre lo ha determinado, y en realidad en occidente no hay ese tipo de criminalización, estamos hablando ahí de países de oriente, o más bien de ciertos grupos que segregan o criminalizan o un religiosidad totalmente diferente al Cristianismo”.

“En una ocasión que el Papa Francisco iba en el avión, le preguntaron su opinión sobre las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo y dijo: ¿Yo quién soy para juzgarlos?, y en ese sentido creo yo que la Iglesia siempre ha procurado mantenerse firme en decir que la homosexualidad no es un delito, tal vez es el pecado, pero invita en cualquier situación o experiencia sexual, a plantearse que cuiden su salud, que no se hagan daño, incluso la promiscuidad que pueda haber en la homosexualidad que no llegue a provocarles enfermedades de transmisión sexual, o la muerte, porque desgraciadamente son situaciones en los que están expuestos a contagiarse de alguna enfermedad sexual, y eso no sólo en ellos sino en todo tipo de relaciones, sea cual fuere, aunque sea la relación heterosexual, pero si se vive la infidelidad o se va a los excesos en todos los aspectos, se exponen a muchos peligros de atentar contra su salud, esto deben pensarlo muy bien y recapacitar si verdaderamente la están cuidando o no”.

A la pregunta de que si desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras y de los Mandamientos de la Ley de Dios el practicar la homosexualidad es un pecado dijo:

“Ya lo dijo el mismo Dios y San Pablo mismo cuando se habla de la pureza de alma, cuerpo, mente y corazón y cuando se hace referencia en el sexto Mandamiento de la Ley de Dios acerca de la fornicación y de todo tipo de pecado sexual, indicó que llegan a decirlo claramente que es un pecado ejercer la homosexualidad, sin embargo, está la bondad y la misericordia infinita de Dios y aquí el Señor a todo mundo abraza y recibe, claro está que esto es si tenemos sincero, profundo y auténtico arrepentimiento de corazón”.

“Respecto a los vídeos que han circulado en redes sociales donde se agrede y se violenta verbal, física, moral, mental o emocionalmente a la comunidad LGBTTI-Q, señaló que hay una constante invitación a dejar las homofobias, o todo tipo de fobias, porque no es la única que daña al ser humano, por lo que se recomienda mucho tener caridad fraterna en estos y todos los casos en los que se quiera criminalizar, juzgar, criticar, discriminar o violentar.”

Concluyó el Portavoz de la Iglesia Católica Potosina, Presbítero Tomás Cruz Perales.