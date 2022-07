Iglesia no condena a la comunidad LGBT+ ni la “manda al infierno”: Priego Rivera

La Iglesia no condena a la comunidad LGBT+ ni la “manda al infierno”, sostuvo Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

En el marco de la realización de la marcha del orgullo LGBT+, el sacerdote quiso desmentir la creencia de que la Iglesia está en contra de este sector de la población, “que se quiten de la cabeza la idea de quienes creen que la iglesia los condena, que los manda al infierno, los discrimina”.

Destacó que en principio, “nadie puede ser discriminado, rechazado por sus creencias, por sus opiniones, ni por sus preferencias sexuales; queremos decir a la comunidad LGBT que la Iglesia no está contra ellos”.

Inclusive señaló que muchas personas de la comunidad LGBT+ “son hijos de la Iglesia porque recibieron el bautismo, entonces no somos sus enemigos; no compartiremos algunas cosas, pero su derecho a manifestarse, su derecho a pensar, la Iglesia no lo va a cuestionar”.

Agregó que “los sacerdotes tenemos contacto personal con muchas personas gays que quieren llevar una vida cristiana plena, nosotros les decimos cómo pueden hacerlo sin condenarlos, todos los sacerdotes hemos tenido la experiencia de confesar, dirigir, aconsejar a personas que sintiendo atracción por personas del mismo sexo, quieren vivir cristianamente”.

De esta manera, Priego Rivera insistió en que no hay ninguna enemistad entre la Iglesia y la población LGBT+.