Iglesia desconoce si se hará la Procesión del Silencio este año

El Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, manifestó que desde la Iglesia desconocen si la Procesión del Silencio se llevará a cabo nuevamente este año o no, pues reiteró que la decisión deberá ser tomada por Tradiciones Potosinas A.C.

Consideró que, si ya hay algunas cofradías que se están preparando para este evento, es posiblemente porque están previendo el estar listos, por en caso de que les autoricen llevar a cabo la Procesión del Silencio; sin embargo, opinó que más que un asunto religioso, esto tiene que ver más con la cuestión turística y económica.

“Lo que corresponda a nosotros de actos públicos para Semana Santa yo no ofrezco garantía de que se vayan a ejecutar; en cuanto a la Procesión del Silencio no me ha llegado información de parte de los responsables en organizarla, que son Tradiciones Potosinas, ni tampoco de las representaciones que se hacen en San Juan de Guadalupe en Semana Santa”, expresó.

Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero / Foto: Juanita Olivo

Por otro lado, Monseñor Cabrero manifestó, que el lado positivo de retomar los eventos masivos, como la Procesión del Silencio y los eventos feriales, hará que muchas familias tengan la oportunidad de recuperarse económicamente.

No obstante, dijo, aun así, se debe tomar cierto cuidado, pues la pandemia nos ha dejado una nueva enseñanza y cultura, y “no podemos asumir que ya la libramos”, se deben seguir todas las indicaciones y medidas sanitarias que ha establecido la autoridad.

“No me opongo a todos estos eventos, pero sí advierto que deben hacerse con mucho cuidado, y tener la garantía de que realmente se ha superado la pandemia, y no andemos con mentiras”, apuntó.

