Iglesia Católica exhorta a la civilidad ante cierre de campañas

A una semana de que concluyan las campañas electorales, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, hizo un nuevo llamado a que este cierre se realice en civilidad y con propuestas serias.

Con el antecedente del hallazgo de una hielera acompañada de un mensaje en la casa de campaña del candidato a la gubernatura Octavio Pedroza Gaitán, el vocero de la Iglesia católica destacó que "nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otro".

Recordó que en el país, este proceso electoral ha tenido 88 candidatos y candidatas víctimas de la delincuencia, y señaló que ya bastante tiene la población con sufrir violencia en su día a día, para también tenerla en la política, por lo que hizo un llamado a los partidos políticos y candidatos a los distintos puestos de elección popular, a que esta última semana de campañas se conduzcan con civilidad, "a jugar limpio y que gane el que tenga más votos".

Igualmente pidió a las autoridades garantizar la seguridad de la población para que el próximo 6 de junio salgan a emitir su voto, "si piden el voto, que nos correspondan ofreciéndonos seguridad".

En el mismo sentido, pidió a los candidatos que hagan propuestas serias, no utópicas, y no bromas, pues destacó que este proceso electoral se ha caracterizado por los shows mediáticos, "queremos seriedad porque la situación es seria, México no es un circo y no necesitamos payasos".

Finalmente, Priego Rivera llamó a la población a tener lista su credencial de electoral y participar el próximo 6 de junio, "es un deber civil y también religioso, porque los católicos tenemos que interesarnos en el bien común".