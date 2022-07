Huyen de colonia Esmeralda por falla geológica; se hunden las casas

Residentes y vecinos de la Colonia Esmeralda denuncian falla geológica en la zona, un problema que ha repercutido no solo en la pérdida de su patrimonio sino también les ha obligado a tener que mudarse de sus hogares pues consideran que su vida puede peligrar tras algunos movimientos de los asentamientos de sus viviendas, los cuales al menos tienen una década de estar sucediendo.

Para la familia Hernández Badillo, residentes de la calle Azabache este ha sido una situación que se agrava con el tiempo, pero sobre todo con la temporada de lluvias.

Pues señalan que, al humedecerse la estructura de su vivienda se descuadra y se hunde cada año entre uno y dos centímetros por año.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Hasta ahora no sabemos lo que sucede, hemos llamado incluso a Protección Civil y no aparece. Mejor muchos vecinos se han mudado porque las fracturas y los daños impiden tener una vida normal, las cocheras se descuadran, las puertas no cierran y los segundos pisos son de pensarlo, pues se tiene el peligro de que todo se venga a abajo", comentaron.

En total, en esta zona al menos diez casas han sido abandonadas durante el año 2021 y lo que lleva recorrido este 2022, precisamente por los daños estructurales que tienen las viviendas.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Desde el año 2015 ya se tenían identificadas al menos 15 fallas geológicas identificadas en diversas zonas de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Donde la colonia Valle Dorado, zona colindante con el Fraccionamiento Esmeralda, presentó este tipo de problemas geológicos en los hogares y construcciones de esta área.

Soledad Vecinos piden demolición de fincas afectadas por falla geológica

Mismas que según lo referido por Protección Civil Municipal, tienen un origen de extracción de grandes volúmenes de agua en el subsuelo, lo que resulta en un daño a las estructuras de las casas de esta zona.

"Nosotros queremos que vengan y hagan otros estudios. No queremos perder nuestro patrimonio, desde hace cinco años no vienen a revisar y mejor la gente se va", comentaron residentes.

Aunado a esto, el problema de las fracturas en los hogares se ha viralizado tanto que, aunque quieran vender sus casas les es imposible por las condiciones estructurales que presentan.

"Muchas compañías inmobiliarias se niegan a vender en esta colonia, pues saben de los problemas que presentan las casas. Muchas de ellas las han tumbado para dejar solo el terreno, otras están abandonadas y si hay alguien que desea comprarlas, se pueden vender pero muy por debajo de lo que costaron al adquirirlas. Muchas casas no tienen ni 20 años de antigüedad", explicaron.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí