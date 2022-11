Humareda de tiradero clandestino al norte de la ciudad ya cobró la vida de un infante

Recolectores de basura han atacado a pedradas y hasta balazos a vecinos que se acercan a tomar video en el muladar

Pese a que ha sido clausurado al menos en cinco ocasiones, continúa en funcionamiento un tiradero clandestino ubicado entre las colonias Terremoto, Villa Cano y Las Terceras, denunciaron habitantes de la zona norte de la ciudad.

Día tras día, habitantes de la zona norte deben soportar intensas humaredas y malos olores generados por un tiradero clandestino; Dora Verónica Matamoros Rincón, habitante de la colonia Terremoto, denunció que desde hace un par de años comenzó a formarse este tiradero en el que carretoneros de Soledad y algunos de San Luis, van y depositan los desechos que recolectan.

Explicó que diariamente, a partir de las 5 de la tarde los recolectores comienzan a quemar la basura que reunieron en su jornada, y así pasan toda la noche hasta las 8 de la mañana aproximadamente; esta situación ha generado afectaciones en la salud de los habitantes, sobre todo de los menores de edad, “hace una semana una señora me dijo que su nieto falleció porque era asmático, hay niños con sinusitis, están constantemente en el centro de salud, pero mientras no se acabe la contaminación no podemos garantizar la salud de los niños”.

Destacó que además hay problemas de seguridad, ya que los recolectores han enfrentado a los vecinos cuando éstos toman evidencia, tan sólo este domingo fueron agredidos a pedradas y balazos mientras tomaban videos del lugar para demostrar que siguen operando a pesar de que el tiradero fue clausurado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) la semana pasada.

Acusó que por parte de las autoridades sólo les han dicho a los vecinos que han volado drones en el lugar y que no han detectado movimiento, pese a que los habitantes ven cómo pasan a diario hasta 30 carretones por una sola calle, aunado a la evidente humareda todas las noches en las colonias Aurora, Tres Cantos, Villa Cano, Terremoto, Santo Tomás, Tercera Chica y Tercera Grande.

La mujer señaló que en estos años que lleva el tiradero, ya ha sido clausurado al menos cinco ocasiones, tanto por la Dirección de Ecología municipal como por la Segam, sin embargo los recolectores rompen los sellos y vuelven a dejar los desechos y quemarlos, por lo que los habitantes piden que haya vigilancia por parte de la Guardia Civil y que las autoridades de San Luis y Soledad tomen acciones para garantizar el cese de operaciones de este tiradero, “no queremos que se politice o que haya represalias, queremos una solución”.

