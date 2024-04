Hubo reportes de escuelas casi vacías por el eclipse solar

En la escuela secundaria José Ciriaco Cruz, se observaron salones a la mitad, porque muchos de los padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a clases, a consecuencia del eclipse solar que de forma parcial cubrió a San Luis Potosí. Las autoridades educativas aun no hacen un corte oficial de esta situación, pero sí reconocen que hubo ausentismo.

Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, explicó que aunque no se tomó la determinación de cerrar escuelas como en estados del norte del país, estuvieron atentos a este fenómeno a través de los docentes quienes cuidaron a la comunidad estudiantil que llegó a las escuelas.

Algunos planteles se veían solos en la ciudad y según Damián un estudiante de 13 años de edad, salió sorprendido de su escuela la Ciriaco Cruz, porque más de la mitad de su salón no llegó a clases por temor al fenómeno natural.

En la escuela primaria Ignacia Aguilar, también fue notorio la escasez de alumnos, pues no había quién hiciera ruido desde muy temprana hora. Las calles aledañas tampoco estaban atiborradas de los vehículos de padres de familia, que generalmente se colocan hasta en doble fila cuando van a dejar a sus hijos en las escuelas.

El funcionario estatal apuntó que en el caso de la SEGE sus escuelas tuvieron entre 10 y 12 por ciento de ausentismo, aunque hasta el día de mañana martes 9 de abril podría hacer un corte de la información.

“Pues la verdad es que fue una jornada histórica por la cuestión del eclipse, en el sentido de que se aprovechó para tener actividades lúdicas referentes a este tema y en cuanto a la deserción a pesar de que se convocó desde una semana antes de ir de vacaciones para que estuvieran de manera presencial, esto fue una instrucción de la Secretaría de Educación Pública, SEP, los que suspendieron labores y más bien cambiaron de actividad fue en estados como Chihuahua, nada más suspendieron el turno matutino y el resto de los estados pues tuvimos de manera presencial esto con la recomendación para los niños de primaria”.

No habrá sanciones de ningún tipo para los niños que no se presentaron, pues dijo entender que algunos padres de familia ponderaron la seguridad de sus hijos, pues decidieron no mandarlos a la escuela, “no habrá ningún tipo de sanción en ningún sentido y bueno, pues ya esperemos que mañana se normalice esta ausencia de este porcentaje de alumnos entonces”.

Tras comentarle que en escuelas como la Ciriaco Cruz, se presentaron solo la mitad de las estudiantes indicó que “tenemos ese porcentaje aproximado y mañana ya tendremos el dato exacto, está esta escuela específicamente que nos manda su estadística. Estamos hablando de las escuelas afiliadas a las federales, entonces mañana estaríamos complementando con todas las del SEER”.

No le han reportado ningún daño, con respecto a que los niños hayan salido durante este fenómeno, “podemos decir que el saldo es blanco, agradecer a los maestros que estuvieron muy al pendiente y que recibieron capacitación y algunas infografías que estuvimos mandando previo a la salida de vacaciones para que pudieran aprovechar este fenómeno y destacarlo en cuestión académica y obviamente ponderando la seguridad de los alumnos, llevando a cabo las medidas de seguridad necesarias para que no tuvieran ningún problema”.