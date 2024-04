Eclipse de sol en SLP: algunos salieron a verlo; otros prefirieron resguardarse

Unas 800 personas se dieron cita en la explanada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y en la Plaza de Armas de esta capital potosina quienes pudieron observar de forma segura el eclipse solar de este lunes 8 de abril. La curiosidad hizo que muchos se congregaran para participar en esta actividad, pero hubo muchos potosinos que se quedaron en casa, las calles se veían solitarias en algunas partes del centro.

A la Facultad de Ingeniería llegaron estudiantes y foráneos muy interesados en ver este fenómeno parcial de la naturaleza, hasta familias enteras llegaron a disfrutar de este espectáculo que nos ofreció el sol y la luna.

Cinco minutos antes de las once del día y hasta las 12:16 de la tarde se empezó a sentir este proceso. César Augusto Martínez Rocha, jefe del Laboratorio de Astronomía de la Facultad de Ingeniería, explicó que para este día histórico, sacaron dos telescopios que tuvieron filtro especial para poder ver el sol directamente con filtros de cristal y tuvieron dos telescopios que estaban mostrando el fenómeno por proyección, además de 200 pares de lentes que tenían distribuidos en la explanada del Engrane de la Facultad, al igual prestaron dos pares de binoculares con filtros especiales.

Tuvieron la observación del eclipse parcial entre las Facultad de Ingeniería, Estomatología y Enfermería que pusieron a disposición de toda la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía que llegó muy entusiasta a ver lo que ocurrió “este equipo específicamente es del laboratorio de Astronomía de la Facultad de Ingeniería y fue quien lo puso a disposición para poder observar el fenómeno. En San Luis comenzó más o menos cinco para las 11 de la mañana, comenzó a cubrirse el sol con la luna, llegó a su máximo a las 12:16. Fue cuando tuvimos el máximo cubriendo el sol en 1.88”.

El experto explicó que algunas de las características de este fenómeno se presentaron en el momento exacto de plenitud, pues se comenzó a notar que bajaba la temperatura, la luminosidad y a medida de que avanzó, el sol comenzó otra vez a descubrirse “entre alumnos, personal de intendencia, maestros e incluso gente que nos visitó de fuera, gente externa, porque había muchas familias que vinieron con sus hijos y demás”.

Cabe referir que las calles del centro histórico capitalino lucieron solitarias por la mañana y medio día, no había el típico congestionado tránsito, tampoco el empujadero de gente en los camiones urbanos y tampoco en las calles. Muchos prefirieron hacerle caso a los tabús de que llegábamos al fin de mundo o que no se debía salir de casa por considerarse inseguro el momento.

“Hubo gente, que no salió, sí hay gente que todavía cree en las supersticiones de que cuídense del eclipse, entonces también hubo gente que no, no salió de su casa, pero pues bueno, afortunadamente la comunidad universitaria se suma precisamente a apreciar estos eclipses de manera segura y aprovechan estos espacios que abrimos dentro de las facultades para poder hacerlo de una forma más profesional”.

La gente que llegó se vio fascinada y emocionada, había mucho interés por poder observar el eclipse, sobre todo dijeron que este interés fue porque el próximo evento de este tipo será hasta el año de 2052, entonces la gente decía que no se podía perder este evento. Los invitados mostraron mucho interés, pues hicieron varias preguntas de cómo se origina este suceso, porqué se origina y obviamente no faltó quién cuestionará sobre el segurito, “se les explica, que no deben tener esas creencias”.

Científicamente el eclipse no sirve para hacer otro tipo de experimentos como ver los cambios de temperatura, la variabilidad de la luz del sol y todo este tipo de de teorías “durante el eclipse en el punto máximo se registra una baja de temperatura obviamente no bajamos a los 10 grados, pero la gente que estábamos aquí afuera que sí notamos el cambio de disminución de luz y de temperatura, fue bastante notorio, no tengo el dato porque no hicimos el experimento en esta ocasión, pero está registrado y es parte de los experimentos que se realizan”.