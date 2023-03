Hoy en día, 19 niños a nivel estatal a la espera de ser adoptados

Cerritos y Ciudad del Maíz se suman a llista de espera para realizar trámites de adopción de niños, niñas y adolescentes

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, (PPNNA) está abierta a la posibilidad de que parejas del mismo sexo sean partícipes en procesos de adopción, así lo declaró su titular Jesica Guadalupe Méndez González

Y aunque señaló que hasta el día de hoy no existe ningún expediente administrativo iniciado por parejas del mismo sexo para ser candidatos para acogimiento adoptivo, la Procuraduría tiene la disposición de que este sector de la sociedad participe en dichos procesos.

Jesica Guadalupe Méndez González, titular de PPNNA. /Foto: Alejandra Ruiz

"Al día de hoy no tenemos ningún expediente administrativo iniciado por parejas del mismo sexo, sin embargo, no me estamos cerrados a la posibilidad y los invito a que si alguna pareja tiene el anhelo o deseo de ser padres nosotros les ayudamos hacer el trámite", apuntó.

Por otro lado y en cuanto al proceso y los tiempos de adopción, señaló Méndez González, todo depende de la documentación que se solicite y los procesos administrativos que se llevan a cabo en otras instancias para la aplicación de pruebas, calificación, entrevistas e investigaciones de campo de acuerdo a lo establecido en los lineamientos, cómo lo son las pruebas psicológicas de quienes desean adoptar.

"El proceso de adopción no tiene un tiempo, porque depende de cuánto se tarden en llevar sus documentos y hay cosas que no están dentro de las manos de la institución o de los futuros padres, porque los canalizamos tal vez a la Universidad Autónoma para valoración psiquiátrica, a Fiscalía General del Estado para que les den una carta de no antecedentes penales, lo que puede hacer variar los que tiempos de espera", explicó.

Actualmente la PPNNA tiene un total de 19 niñas y niños quiénes están liberados jurídicamente y quiénes están susceptibles para adopción.

Méndez González explicó que para que una niña o niño llegué a estar en una condición de adopción , se analizan ciertos contextos de sus redes familiares, en dónde se investiga y se agota por todas las instancias que su círculo familiar no esté inmerso en violencia, porque de ser así es cuando la PPNNA interviene y se hace el proceso de liberación jurídica.

"Pero, no todos los niños vienen de estas situaciones, hay un programa que existe y se llama "Elije lo mejor para los dos", es un programa en el cual nosotros les brindamos la certeza de asesoría y acompañamiento a la madre, que por cualquier situación decidió no quedarse con su hijo, quien nos sede a su vez los derechos del bebé", dijo.

Es decir se trata de bebés que son liberados jurídicamente a los pocos días de nacidos, a los que se les puede dar una oportunidad con una nueva familia, proceso que al menos se realiza una vez al mes, según los casos presentados.

Por último, la Procuradora indicó que los municipios de Cerritos y Ciudad del Maíz , se suman a la lista de espera para realizar trámites de adopción de niños, niñas y adolescentes en orfandad, quien además enfatizó que no solo se han registrado trámites en estas localidades, sino también en comunidades del Estado.

Por lo que el fenómeno de la adopción se ha ampliado a zonas donde nunca antes se habían presentado interes por llevar a cabo este proceso.