Hoy cumplo con mi obligación, veremos qué pasa después: Emma Idalia Saldaña

Fui electa como representante popular y voy a trabajar hasta el último momento por los derechos a la alegría, a la paz, y a decidir sobre tu cuerpo. Soy una ciudadana y aunque con anterioridad ocupé cargos en cuestión de seguridad, como director jurídico entre otros, y ya tenemos cierto conocimiento, actualmente estamos en esta responsabilidad.

Así lo manifestó la diputada, Emma Idalia Saldaña Guerrero, al cuestionarle su destino político rumbo al 2024, “yo me he dedicado a trabajar y no sé qué puede pasar mañana, estoy muy contenta y agradecida con esta oportunidad por lo que trabajo todos los días con todo mi corazón”.

Añadió que tiene el ánimo de continuar hasta el último día de sus obligaciones, “estoy en un partido muy bonito y alegre, actualmente traemos todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos a la alegría, el derecho a la paz, a la libertad, el derecho a decidir sobre tu cuerpo, muchísimas cosas muy importantes”.

Me gusta todo lo que trae Movimiento Ciudadano, precisó, “hoy la ciudadanía está más informada y he escuchado en otros espacios que también les gusta todo lo que significa MC, esto me pone muy contenta y ya veremos qué va sucediendo después”.

La legisladora dio a conocer que se encuentra en el análisis de la convocatoria para el Parlamento de las Mujeres, “a mí me tocó ser parte del primer parlamento en la legislatura anterior y fue una gran experiencia, tuvimos una gran participación, hoy por hoy nos toca a la Comisión de Igualdad de Género lanzar esta figura.

Adelantó que será un ejercicio muy importante, “queremos escuchar la voz de la mujer, hay mucho que aportar y tender ese puente entre todas las dependencias de gobierno con la ciudadanía”.

Con respecto a la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí, indicó que este fue un punto que tratamos hace algunas sesiones con la finalidad de exhortar a la Secretaría General de Gobierno, dependencia encargada de este tema, “quedamos muy satisfechos porque en el momento en que nosotros lo aprobamos en Comisión, todavía sin subir a votación del pleno, de inmediato hubo un acercamiento por parte de la dependencia”,.

Finalmente, Saldaña Guerrero agregó que la intención es fortalecer el trabajo para que se realicen acciones aunque no tenga que decretarse obligatoriamente una Alerta de Género, “tenemos que buscar la protección de la mujer, desafortunadamente estamos viendo situaciones que hay que atender”.

