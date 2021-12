Hoteleros prevén ocupación del 39% al cierre de año en SLP

Para esta temporada invernal, el sector hotelero no prevé que haya un crecimiento significativo en la afluencia de huéspedes, pues tradicionalmente no es un periodo donde haya un flujo importante de turistas en el estado; no obstante, aún así se espera cerrar el 2021 con una ocupación hotelera sobre el orden del 39 por ciento.

Así lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Armendáriz Blázquez, quien comentó que, a casi dos años de pandemia, la expectativa que se tiene para este último mes del año es que se puedan mantener los porcentajes de ocupación, que se han registrado últimamente en todas las regiones, y que ya no vuelvan a caer.

Sin embargo, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la nueva variante de coronavirus Ómicron, pues esperan que esto no vuelva a repercutir en la actividad turística.

“La temporada de invierno no se caracteriza por que vengan muchos visitantes a San Luis Potosí, ya que muchos directivos de empresas se trasladan a sus hogares para estar con su familia en las fiestas navideñas. Ojalá que se reactive el turismo con la promoción del estado, y así podamos sacar mejores porcentajes”, expresó.

Por otro lado, el empresario destacó que están esperando que pronto se pueda dar una promoción turística de la ciudad y el estado en general, pues hasta el momento no han visto que haya promoción para la temporada decembrina.

En ese sentido, hizo un llamado a la Secretaría de Turismo Estatal, a comenzar a promocionar más la entidad potosina, y que, una vez entrando el 2022, comiencen los planes para la promoción de la Semana Santa, y así difundir los atractivos turísticos de San Luis Potosí, y se dé a conocer el inventario de cuartos de hotel que hay disponibles.