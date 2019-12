"Honestos y valientes deben ser los policías"

“Ser policía no es un nombramiento, no es un papel, no es un documento, ser policía se lleva en el corazón, se vive, se siente y se sufre también; pero ustedes serán policías hasta el final de sus días”.

Así lo expreso el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera en el marco de la celebración del “Día del Policía”, donde se reconoció la labor de los elementos operativos de las cuatro regiones del Estado, donde dijo también que los Policías de Investigación, no sólo deben de ser valientes, si no acaso más; honestos, sin más coyundas que su propia conciencia, “para que al final puedan decir que solo vale la pena luchar y vivir por lo que uno está dispuesto a morir".

Luego de agradecer el trabajo del personal de investigación y reconocer a 16 agentes quienes durante su permanencia en la corporación fueron ejemplo de lealtad y dedicación, y que además entregaron gran parte de su vida a la corporación, el Fiscal dijo al resto, que en su insignia “llevan el honor, la lealtad y la eficacia, lo que se conjuga en una verdadera dignidad humana con respecto a la fidelidad, a los principios morales y a la capacidad para cumplir cada uno con su trabajo".

El director General de Métodos de Investigación, José Guadalupe Castillo Celestino reconoció también el trabajo de cada agente a quienes recordó el compromiso que tienen con su familia, con la institución, con la sociedad y principalmente con ellos mismos; compromisos que dijo; “son inquebrantables”.

Cabe mencionar, que en lo que va de la administración estatal han muerto en cumplimiento de su deber seis elementos de Investigación, cuyos casos algunos están en proceso y unos mas ya han sido resueltos, según comentó el Fiscal General, Federico Garza Herrera.