Hemeroteca: más qué compilar noticias, resguarda historias

Desde el año 2009 la Hemeroteca de San Luis Potosí es una oficina del gobierno local que se ha dedicado al resguardo de toda aquella publicación periódica en el estado.

Desde ese año resguarda cada tomo del diarismo realizado localmente entre los cuales se encuentra archivos completos de publicaciones impresas de El Sol de San Luis, El Heraldo, San Luis Hoy, Pulso entre otros.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Siendo esta casa editorial la que se encuentra más ampliamente documentada y por supuesto consultada por la población, así lo refirió Juan Ignacio Márquez, asistente administrativo de la Hemeroteca.

En este espacio se pueden encontrar tomos desde el año 1941, sin embargo estos no están a disposición del público debido a la fragilidad que representa manipularlos. No obstante, se pueden consultar las publicaciones realizadas desde el año 1955.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Tenemos aproximadamente 3 mil 244 tomos, tenemos periódicos locales y periódicos oficiales, los cuales están disponibles al público, previo registro"

Cada tomo comprende la publicación impresa quincenal de cada periódico de la Capital, sin embargo los últimos años se han agregado medios impresos pertenecientes a la Huasteca Potosina.

Ignacio Márquez señala que los usuarios comúnmente visitan la Hemeroteca para realizar investigaciones históricas y también para buscar la nota roja o policíaca.

"Por lo general vienen historiadores, funcionarios de otras dependencias vienen a buscar los decretos publicados, ya sea de alguna ley o reglamento. También llegan quienes les interesa la información policial", explica.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Al día este espacio de documentación recibe un promedio de 25 a 30 usuarios para la consulta de diarios impresos, una cifra que decreció, pues según refiere Ignacio Márquez, esto es resultado colateral de la presencia del Covid-19, que obligó a muchas personas a resguardarse en casa.

"Antes de la pandemia llegamos a tener hasta 50 usuarios al día, con un servicio de 12 horas para la consulta de los archivos, ahora viene la mitad".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El cuidado de estos tomos, señala el encargado experto, es fundamental para su preservación, por lo que antes de estar dispuestos para su consulta, previamente tienen que estar tratados para la limpieza y control de la humedad, para que el papel no presente ningún daño y por supuesto el cuidado que debe tener quien manipule cada pieza.

"Primero se revisa que esté completo , que no venga con algún doblez o daño. Los usuarios no tienen permitido manipularlos de otra forma , solo como aquí se les indica y por supuesto se tienen que usar guantes de algodón ara no dañar el papal. Ahí es donde don Vicente entra para hacer su labor de encuadernar".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Don Vicente, el protector de la información.

El señor Vicente Rangel Palacios, se dedica desde hace 10 años a la encuadernación profesional de periódicos locales en la Hemeroteca del estado.

Es el único encuadernador de medios impresos en toda el área de San Luis Potosí, su trabajo fue aprendido gracias a un curso que lo profesionalizó para poder almacenar de manera correcta documentos con valía histórica.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Aquí tengo 10 años trabajos, encuadernó todos los periódicos locales. Entre ellos El Sol de San Luis".

El señor Rangel Palacios apunta que su trabajo consiste en acomodar cada impreso, cada publicación por mes para ser exactos, para cocerlas manualmente, luego se le aplica resistol para encuadernar, se pegan y se elabora la pasta dura para proteger cada tomo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Es un por eso largo, todo se tiene que prensar de un día para otro, para terminar todo con sus pastas. Este trabajo me conlleva hasta dos días o depende de cuánto se tarda en secar".

Está labor es meramente artesanal, pues la única máquina que usa es la guillotina para cortar las pastas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Para prensar, se utilizan unas placas de hierro. Este trabajo lo aprendí con tiempo, tomé un curso y de Hai aprendí a encuadernar. Me gusta mucho mi trabajo".

Sin duda la noticia en San Luis ha quedado bajo la custodia de un sitio en dónde prevalece la verdad histórica, contada por la plumas más críticas del diarismo potosino. La Hemeroteca es, un espacio en dónde se puede mirar al pasado , para poder comprender de a poco lo que sucede hoy día.