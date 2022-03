Hay voluntad del gobierno para atender conflictos sindicales: OM

La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado exhorta a las organizaciones sindicales a terminar con las viejas prácticas de chantaje y evitar afectar y violentar los derechos de las y los ciudadanos con plantones y bloqueos de vialidades

Lo anterior lo externó luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) instalara un plantón afuera de la dependencia, en la calle Guerrero en el Centro Histórico de la ciudad, argumentando falta de pago a las y los exempleados a quienes ya no se les renovó contrato laboral. “No se puede pagar a alguien que no tiene derecho a un sueldo, eso no se puede resolver”, asentó.

Enfatizó que la vía para llegar acuerdos con el SITTGE es a través del diálogo y la negociación, por lo que se reunirá de nueva cuenta con la tesorera de este gremio Francisca Reséndiz Lara, a fin de destrabar el conflicto.

Añadió que de los contratos no renovados se les ha invitado que vayan con la autoridad laboral, “se ha suspendido contrato a todos los sindicatos, no hay alguna preferencia con alguno, con todos se ha dialogado y negociado”.

Recordó que recientemente se iniciaron mesas de trabajo con las y los representantes de esta asociación sindical de lo cual hay avance en algunos puntos, no obstante, se dijo sorprendido por la actitud del sindicato de instalar este plantón cuando hay voluntad del nuevo Gobierno estatal para negociar por el bien de las y los potosinos.

