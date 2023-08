Hay mas empleos y salarios dignos en SLP: Mauricio Ramírez

San Luis Potosí registra un desarrollo relevante en generación de empleos que axemás están bien remunerados, pero eso también obliga a que haya mas y mejores servicios sobre todo acceso a la salud y la educación, dijo el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi.

Los problemas de falta de agua potable es otro de los retos que se deben atender, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida de esa clase trabajadora sin necesidad de que tenga que pagar tarifas injustas o acceso a servicios que deben ser gratuitos porque las autoridades así lo deben garantizar.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Es importante que el Estado genere los servicios necesarios como acceso a la salud y a la educación, así como agua potable y todos los servicios básicos necesarios, para que de esta manera la población no gaste en acceder a estos servicios de manera particular, pues entonces no existiría una mejor calidad de vida.

“En San Luis Potosí vamos bien, disminuyeron los indicadores de pobreza extrema, las familias tienen un mejor nivel de vida porque hay mayor empleo en la zona metropolitana, lo que permite que exista un mayor ingreso”.

Ramírez Konishi también mencionó que el recurso que reciben las personas adultas mayores por parte del Estado, es importante que no se destine a la compra de medicamentos o en el pago de consultas privadas, sino que puedan tener acceso al servicio de salud de calidad y eficiente por parte del Estado, para que el apoyo económico se utilice en cubrir otras necesidades.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Reiteró que San Luis es uno de los estados donde va creciendo la generación de empleos, por lo que se espera que para los meses de febrero y marzo del 2024, los niveles de rotación en el empleo tenderán a incrementarse considerablemente, esto traerá una escalada del salario.

Es importante la confianza que las empresas tienen para instalarse en San Luis Potosí, lo que contribuye a la paz y la estabilidad laboral, a la calidad de la mano de obra, por lo que, el Estado deberá cuidar que las empresas sigan decidiendo quedarse en la entidad.