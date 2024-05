Karla Edith de la Rosa al Mundial Junior de Aguas Abiertas 2024

La potosina Karla Edith de la Rosa se clasificó al Campeonato Mundial Junior de Aguas Abiertas 2024, que se realizará del 6 al 8 de septiembre en la ciudad de Alghero, Italia.

El boleto lo obtuvo al finalizar en segundo lugar general y primero de su categoría en el Selectivo Nacional de Aguas Abiertas que se realizó el pasado fin de semana en Veracruz.

La competencia fue bastante reñida ya que compitieron 72 damas y solo tres lograban el boleto. Sin embargo la preparación y entrenamientos durante más de 10 meses rindieron frutos para la sirena potosina, que logró el objetivo.

Cortesía / FB Karla de la Rosa

“Toda la prueba me ubiqué entre el quinto y octavo lugar. Ahí me mantuve, pero ya en la última vuelta al circuito fue a tope, todas apretaron y no me quedó más que acelerar. Siento que nadé los últimos 100 metros con corazón y mentalidad, más lo psicológico que de estrategia, porque ya íbamos muy cansadas, pues sabíamos que era quedar entre las tres primeras o quedar fuera. Lo bueno es que mi estrategia fue efectiva y se logró la meta. Finalicé en segunda general y primera de mi categoría, con lo que puedo ya decir que ¡nos vamos a Italia!, expresó Karla emocionada al platicar sobre la competencia.

Y agregó, “fueron meses de entrenando sola, llenos de incertidumbre y momentos de duda, hoy celebro mi clasificación para el Mundial Jr. Este camino ha sido una montaña rusa de emociones, donde la persistencia y la autodisciplina se convirtieron en mis mejores aliadas. Hubo momentos en los que la incertidumbre me invadió, pero cada día elegí levantarme y seguir adelante. En todo este tiempo aprendí que la verdadera fortaleza reside en nosotros y en las personas que nos rodean. Aunque algunos llegan y se van, cada uno deja una marca única e inolvidable en nuestro camino.

Cortesía / FB Karla de la Rosa

Por eso celebro no solo mi logro, sino también la fuerza que he encontrado en mí misma y en todos aquellos que me apoyan (amigos, familia y entrenadores). Agradezco a todos los que han formado parte de este viaje, porque juntos hemos convertido situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y espero seguirlo haciendo. Se vienen nuevas cosas, nuevas etapas y nuevas personas, siempre hay algo más que hacer y algo más por conocer, seguimos trabajando porque vienen cosas mejores”, agregó.

EL DATO

Karla Edith de la Rosa también logró la calificación al Centroamericano y del Caribe de Natación “Monterrey 2024” en junio.