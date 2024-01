Hacer queso de tuna, un paliativo para la crisis que se convirtió en el oficio de José Luis

La elaboración de queso y mermelada de tuna lograron sacar adelante a la familia de José Luis Pérez durante el tiempo de crisis, productos que luego de más de 50 años, aún hoy en día le permiten mantener a su familia, gracias a que continúa ofreciendo el producto en espacios como el tianguis de los lunes en Soledad, donde es buscado por las personas para comprarle.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Originario de la ciudad de Pinos Zacatecas, visita regularmente Soledad de Graciano Sánchez, en donde se queda en la casa de una nieta que tiene una tortillería para poder así recorrer varios puntos del municipio llevando su queso de tuna.

El cual dice, sabe hacer toda la familia, desde sus hijas e hijos, hasta los nietos, quienes en su mayoría se mantienen de la elaboración de este postre que es típico en San Luis Potosí y algunas partes de Zacatecas, el dual dice aprendió a elaborar en una época de crisis en el campo, gracias a su esposa, en cuya familia se tenía la receta para prepararlo.

“Desde hace más de 50 años me dedico a la elaboración de Queso de Tuna, yo soy de Pinos, Zacatecas y siempre he sido gente del campo, pero me dedicaba a la ganadería, yo no sabia hacerlo, pero fue en una época de crisis, en la que o teníamos dinero, que se le ocurrió a ella empezar a hacerlo, me dijo ayúdame y aquí estamos, aun preparándolo para su venta” dijo en entrevista para el Sol de San Luis.

En donde dijo que es un producto que la gente sigue buscando, aunque en su mayoría son gente mayor, ya que los jóvenes no lo consumen tanto, sin embargo consideró que le sigue dejando buenas ganancias, pues aunque hay días que solo vende cien pesos, hay otros que son buenos y llega a hacer ventas por más de 400 pesos.

De la elaboración de este producto, dice que se facilita debido a que en Pinos hay mucha tuna cardona que es con la que mayormente se elabora el queso, siendo la época más fuerte en el mes de agosto, aunque en su caso dice, utiliza de todas las variedades que hay, para ofrecer su producto en distintas épocas del año.

Refiriendo que su elaboración se lleva a cabo en un par de días, luego de que se cosecha, limpia y se pone a hervir la tuna hasta que se evapora el líquido, para dejar una especie de pasta conocida como melcocha, se amasa, se coloca en aros de los que se usan para la elaboración del queso normal y posteriormente se dejan reposar, para dejar los listos