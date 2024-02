Habrá demandas penales por malversación de fondos tras revisión de cuentas 2022 en SLP

Tras la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, a ninguna instancia “le temblará la mano” para aplicar sanciones que van desde las demandas penales hasta las solicitudes de juicio política, contra quien o quienes resulten responsables del mal manejo del dinero de los ciudadanos, advirtió el diputado René Oyarvide Ibarra.

Se detectaron casi tres mil millones de pesos en observaciones y se les dieron 60 días hábiles para desahogarlas pero quienes por cualquier causa no pudieron hacerlo, serán sancionados, “seguramente habrá muchas sorpresas porque ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo ni el IFSE se quedarán de brazos cruzados”.

No obstante la capacitación permanente a las instancias que manejan recursos públicos para que no incurran en irregularidades, el monto de las observaciones del 2022 es similar a la del 2021, lo que indica que se deben redoblar esfuerzos porque si no se hubiera hecho esa capacitación, el monto sería mas elevado.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Vamos a esperar, ojalá algún día lleguemos en un momento en donde se diga que ha bajado y que hoy las observaciones que lleva a cabo el Instituto sean menores a las que se han tenido el día de hoy”.

Será más difícil ya “robarse” el dinero de los ciudadanos, “porque ya se está fiscalizando en tiempo real, cada municipio timbrará una factura en tiempo real al Instituto de Fiscalización, así como se la está timbrando al SAT. No habrá esa oportunidad de triangulación, a todos nos interesa que la fiscalización sea la mayor arma de transparencia”.

El diputado René Oyarvide manifestó que las reformas del Congreso del Estado en materia de fiscalización no fueron nada más cambiar para seguir igual, están dando resultados, “reformamos inclusive hasta la Constitución para darle este andamiaje legal necesario para que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado pueda trabajar de la mano y pueda hacer esta fiscalización”.