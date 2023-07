Guardia Nacional detuvo 5 unidades que transportaban hidrocarburos de forma ilegal

Durante el pasado fin de semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró a al menos cinco unidades de transporte de hidrocarburos por no presentar la acreditación, ni capacitación, ni la carta porte sobre el origen y destino del producto.

Asó lo comentó el titular de la dependencia Mauricio Ordaz Flores quien detalló que en estos casos se trabaja de la mano con el personal de Guardia Nacional de caminos, para vigilar el paso de esos productos por territorio potosino.

“Nosotros realizamos un dictamen de volumetría para revisar las condiciones en que se encuentran los tanques de hidrocarburo, el aseguramiento y resguardo de la unidad y el producto queda en relación a ellos, sin embargo, nosotros participamos y revisamos que tengan su dictamen por parte de Protección Civil para transitar, además de que deben contar con certificación, y los choferes contar con sus capacitaciones, si detectamos que no cumple con eso entonces podemos hacer el aseguramiento”.

Ordaz Flores dijo que para poder circular, las unidades que transportaran hidrocarburos requieren de una certificación, licencia especial los choferes, y en el caso de las unidades aseguradas el fin de semana, se encontró que los hidrocarburos no cuentan con su ficha de origen y destino, ni con las certificaciones obligadas.

“Representan un gran riesgo porque hay ocasiones en que los choferes que no saben ni qué transportan, y al no contar con capacitación, no saben cómo actuar, y en caso de algún hecho de tránsito u otro incidente, ellos tendrían que saber cómo actuar eso sería lo más importante la capacitación”.