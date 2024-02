Guajardo critica a la 4T por buscar ocupar 3 senadurías por SLP

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo hace cuentas alegres al asegurar que en San Luis Potosí la Cuarta Transaformación, es decir, la coalición del PVEM, PT y MORENA ganará las tres senadurías de la República en disputa y se equivoca al calificar a la oposición como disminuida y sin posibilidades de obtener triunfos.

Así lo dijo el diputado Rubén Guajardo Barrera coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, manifestó que “no hay forma de que puedan ganar los tres escaños en el Senado y eso habla del autoritarismo y totalitarismo que quieren aplicar desde la 4T y Morena”.

“Cuando se hace la fórmula del Senado, que fue una reforma en los noventa, para que entren dos de mayoría y uno de primera minoría, es para generar los equilibrios. Los senadores representan a los estados dentro del Senado y a partir de ahí, se busca que se generen los equilibrios”, explicó el legislador panista.

Añadió que “por cada dos senadores que entren en un estado debe haber uno de equilibrio o al revés. En el momento en que la candidata a la presidencia de la República, en este caso Claudia Sheinbaum, está buscando los tres espacios, es porque a ella no le gustan los equilibrios. No le gusta que existan otras voces, no le gusta que en las Cámaras existan representaciones que no sean con la misma agenda que ella lleva”.

Guajardo Barrera añadió que “preocupa que quieran ir por los tres espacios, porque al final el mensaje, independientemente de lo electoral, es ‘no quiero ninguna voz del Senado en San Luis Potosí que esté en contra mía o que esté en contra de lo que yo proyecto’. Y eso nunca se había visto”.

Puntualizó que “siempre habíamos tenido dos senadores de una fuerza política y uno de otra fuerza política. Electoralmente se puede, si matemáticamente se puede, pero al final podemos ver qué es lo que hay detrás, que es el autoritarismo a todo lo que da”.