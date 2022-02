Grave rezago, seis millones de actas en SLP sin digitalizar

En San Luis Potosí existe un rezago de seis millones de actas sin digitalizar, hay municipios con Oficialías donde las actas aún se elaboran en máquina de escribir por lo que no son ingresadas a las plataformas electrónicas estatales y nacionales.

La Dirección del Registro Civil en el estado heredó un grave atraso, pues de 126 oficialías que existen en la entidad, 51 no están interconectadas, señaló la titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra.

En entrevista con El Sol de San Luis, la funcionaria estatal aseguró que la presente administración trabaja para abatir el rezago y llevar los servicios a las cuatro regiones del estado.

Con la finalidad de superar ese gran reto, dijo, implementaremos la captura y digitalización de actas a través de una cadena de producción, “en el que lleguen los oficiales, brinden su informe mensual, nos entreguen un duplicado de las actas levantadas, y ya nosotros lo pasamos este a revisión, a digitalización, y finalmente al archivo”.

Con lo anterior, los usuarios tendrán acceso a sus documentos en los kioscos o cajeros, donde podrán imprimir su acta.

Haber recibido cerca de seis millones de actas que no están digitalizadas representa un rezago enorme, reiteró, “platicamos ya con los presidentes municipales para subsanar también el que, de 126 Oficialías que hay, 51 no estén interconectadas, es decir que no se encuentran acordes al sistema que lleva esta Dirección”.

Actualmente gestionamos ante el Registro Nacional de Población los recursos necesarios para contar con un equipo alterno de digitalización, reveló, “si bien es cierto que hoy los oficiales reportan las actas que se levantan, para que puedan quedar en el sistema necesitamos de esa tecnología”.

Consideró que “ese trabajo debió haberse hecho desde siempre, para evitar ese inmenso rezago y la Dirección del Registro Civil no colapsara”.

De igual forma habló del trabajo que se ha realzado en el marco de los primeros 100 Días de Gobierno, “en este 2022 empezamos a visitar los municipios del centro del estado, fuimos a 10 municipios, nos acercamos para hacer certificaciones de CURP y de enmiendas administrativas, porque si el acta de nacimiento tiene un error automáticamente no sube la CURP”.

Tenemos un reto muy grande, añadió, debemos ir a cada uno de los municipios restantes, 48 más, actualmente trabajamos en la calendarización de las rutas para optimizar recursos y se alcance a ir a todos los municipios.

Para finalizar, la titular del Registro Civil, insistió en que “el objetivo es dar atención personalizada y acercar nuestros servicios a cada uno de los municipios, como lo ha instruido el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona”.

