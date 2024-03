Gobierno federal abandonó a SLP en materia de seguridad, denuncia candidata

La candidata del PRI, PAN y PRD para el Distrito electoral federal 03 de San Luis Potosí Eira Haramara Noyola Ríos, denunció que el gobierno federal abandonó a la entidad en materia de seguridad y eso ha generado que haya “incidentes” que la han obligado, incluso, a modificar su itinerario de campaña.

"Yo iba para Guadalcázar y no pude llegar porque hubo un percance, me alcanzan a avisar a mí y me regreso, no pasó nada y fue por seguridad de las personas con las que me iba a reunir y seguridad de las personas que iban conmigo".

No descartó que en algún momento vaya a solicitar protección, pero acotó que a casi un mes de campaña afortunadamente, salvo el incidente en Guadalcázar, ha desarrollado sus actividades con relativa tranquilidad.

También dio a conocer que la gente en sus recorridos por los trece municipios que abarca el Distrito acusa que los principales problemas que les aquejan es la Seguridad, Salud y Educación y que en el caso de la inseguridad se sienten solos para enfrentar a la delincuencia común que los asalta y roba.

En tanto, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Sara Rocha Medina también denunció que incluso previo a la selección de candidaturas, algunos perfiles en los municipios potosinos ya estaban siendo intimidados por los grupos de la delincuencia organizada.

“Todavía no arrancaban las campañas y a muchos les mandaban decir que no fueran por ninguna candidatura porque así es, nunca lo denunciamos porque seguimos caminando y trabajando, si llegara a pasar por lo menos una sospecha o una insinuación inmediatamente lo vamos a denunciar tanto los candidatos como su servidora para que tomen cartas en el asunto a quien corresponde que es el Gobierno del Estado y a la federación", expresó.

La dirigente estatal priista señaló que ahora que empiecen las campañas locales el 20 de abril en el caso de que se llegara a presentar aunque sea una insinuación por parte de grupos del narcotráfico, harán la denuncia inmediata, "esperamos que quienes garantizan la imparcialidad, la tranquilidad y la seguridad de que estas elecciones salgan bien es el gobierno federal y el gobierno estatal, con toda puntualidad si tenemos aunque sea una sospecha lo vamos a denunciar".