Gobierno de SLP no descarta la posibilidad de contratar un crédito bancario

En consecuencia de la crisis sanitaria y de pobreza que se está ocasionando por el Covid-19 en San Luis Potosí, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, no descarta que se siga analizando la posibilidad de contratar un crédito bancario para hacer frente a este fenómeno sanitario que aqueja a la entidad, además rechazó solicitar que se aplique la Ley Seca en territorio potosino.

Debido a la situación que vivimos, se han exentado algunos gravámenes como es el Impuesto Sobre la Renta, ISR, y el Impuesto Sobre Hospedaje, lo que ocasionará que exista un menor recurso recaudado del que se había presupuestado, además que se ha tenido que invertir un presupuesto extraordinario para atender la pandemia.

Además deberán de seguir aplicándose recursos para apoyos sociales y el fortalecimiento económico, por lo que en los próximos meses se analizará a fondo la situación económica del Estado para tomar dicha determinación con los bancos.

“Estamos revisando todas las opciones y temas para mantener viables las finanzas públicas del estado y cuando se tomen decisiones las compartiremos. No sólo se tiene que atender la prioridad del gasto en salud, sino reorientar recursos a programas sociales y estímulos económicos”.

Cabe destacar que recientemente el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, se reunió con diputados locales para comunicarles la posibilidad de la contratación de un crédito bancario con el que se haría frente a esta emergencia sanitaria.

Por último contestó que como Jefe del Ejecutivo en el Estado no ha considerado solicitar la aplicación de la Ley Seca, esto luego de que mucha gente en las redes sociales coloca fotografías donde asegura que en diversos centros de conveniencia se colocaron algunos letreros argumentando que no hay venta de alcohol por la aplicación de una legislación de este tipo, sin embargo no existe ninguna indicación hasta el momento, y además no ha decidido nada al respecto.