Gobernador nombra a nuevo director de la Policía Municipal de Matehuala tras paros laborales

Trascendió el nombramiento de un licenciado como responsable de la corporación, siendo este enviado de la Capital del Estado, sin que hasta el momento se haya hecho emitido el comunicado oficial en medio de un ausentismo laboral por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En Matehuala, no se han presentado a trabajar en los últimos días elementos de policía municipal tras reportar que fueron agredidos por la Guardia Nacional, Guardia Estatal y SEDENA.

Cortesía | Policía Municipal de Matehuala

No se han presentado a trabajar desde el pasado lunes, después de que fue detenido el director de la Policía Municipal, y personal administrativo y elementos policiacos fueran amagados, han optado por no ir a trabajar, aunque no se sabe si ya varios pusieron su renuncia después de estos actos que vivieron.

Al hacer un recorrido por la ciudad se pudo observar que en diferentes puntos donde siempre se encontraban elementos de la Policía Municipal y Policía Vial, no hay ningún elemento de estas corporaciones cuidando el lugar tales áreas como en la calle de Hidalgo, Bustamante y Juárez entre otras no hay ningún oficial cuidando.

Por otra parte, se ha reportado el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, ya mando a una persona para que tome el cargo de Director de la Policía Municipal de Matehuala, pero hasta el momento las autoridades municipales no han dado información sobre este hecho.