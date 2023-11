Gestiones ante el Interapas no tienen costo: regidora

La regidora capitalina Ángeles Hermosillo Casas alertó sobre los falsos gestores que estafan a usuarios del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, y pidió que si se tiene necesidad de alguna gestión se recurra directamente a las oficinas o directamente con ella.

“Hay personas que no son gestoras ni tienen que ver con el organismo, y son personas que mienten a la población”, dijo en su calidad de presidenta de la comisión edilicia de agua potable del Ayuntamiento capitalino;

Dijo que tanto en el Interapas como en cada una de las oficinas municipales se han eliminado, desde que inició la administración, las gestorías; ahora toda asesoría y trámite es de manera gratuita porque no se debe cobrar por ello.

Cortesía | Gobierno municipal de SLP

“Lamentablemente hay personas que cobran por esos servicios y terminan estafando a la población”, dijo.

Cabe citar que Hermosillo Casas ha atendido directamente a usuarios con algún problema ante Interapas, y su intervención ha logrado que se agilice el abasto de agua, reparación de drenajes e inclusivo fugas de aguas negras, como ocurrió este fin de semana en que recibió la solicitud de la Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana de la colonia Satélite, para la atención de la inundación de un domicilio con aguas negras.

Solicitó el apoyo al Interapas que respondió de inmediato y desplegó su camión Vactor en el lugar, lo que permitió drenar las aguas negras en el domicilio.

Cabe citar que recién el Interapas también alertó a la población sobre falsos gestores que ofrecen descuentos a usuarios en cartera vencida, y pidió reportarlos.

Asimismo, se detectaron mensajes de whatsapp donde se ofrece hasta el 30 por ciento de descuento en el pago de adeudos por concepto del servicio de agua potable y tratamiento, información que es completamente falsa.

Inclusive, se utilizan logos no oficiales del organismo; no se ha precisado si ya se detectó el origen de estos mensajes o si algún ex empleado o empleada tiene relación con ellos.