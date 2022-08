Gastos, riesgos y desmañanadas, por un trámite en el Registro Civil

Llegan a las 5 am y les dan turno a las 11.30 Vehículos en la banqueta ponen riesgo a la gente

De varias ciudades del país, con apenas lo justo para alimentarse, vienen personas al Registro Civil que se ubica en Bolívar y Rayón para realizar trámites de diversa índole que les quitan tiempo, ponen en riesgo su integridad y generan gastos no necesarios, según pudo constatar El Sol de San Luis la mañana de este miércoles.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sin baños cerca, con establecimientos de comida donde una gordita cuesta hasta 17 pesos y el refresco 30, formados desde la madrugada debajo de la banqueta porque sobre ella hay vehículos estacionados, sin lugar donde sentarse y sufriendo las inclemencias del tiempo: frio y llovizna en la madrugada, viento y luego intenso sol, es como se vive en la fila.

Poco antes de las 8 de la mañana, un trabajador del Registro Civil pasa a la fila preguntando a cada persona qué trámite hará. A los de enmiendas en actas de nacimiento y verificación, corrección o legalización de la CURP les da turno que empieza a partir de las 11 de la mañana, es decir, se tienen que ir y regresar.

Algunas personas llevan sillas, otras consiguen un espacio en la orilla de la banqueta. Gente de la tercera edad manifiesta la incomodidad que vive durante las horas que debe formarse, pero todos tienen que aguantare porque necesitan los documentos, no hay de otra mas que apostarle a la buena suerte de que les resuelvan su asunto.

Los vehículos pasan prácticamente entre la fila que tiene que moverse cada vez que un camión o pipa de grandes dimensiones pasa por el arroyo vehicular; el riesgo de un accidente es alto porque Tránsito Municipal no aparece para retirar los vehículos de las banquetas y ahora hasta motocicletas de algunas personas que están formadas.

Raymundo Juárez viene de Escalerillas acompañando a su esposa que aparece en la CURP como “Ma” y en el acta de nacimiento como “María”, lo que significa un problema. “Es la primera vez que venimos, me dieron ficha a las 11, llegamos desde las 5 de la mañana y las condiciones para estar aquí no son las mejores, lo bueno que no está lloviendo. No sabemos si tendremos que regresar mañana –es día festivo- y entonces hay que venirse a formar desde la noche o la madrugada”.

Desde Reynosa Tamaulipas llegó en la madrugada Sofía Yáñez Salinas. Tiene el lugar de nacimiento equivocado y le piden que “use la tecnología”. “Me mandaron hasta aquí, si uno apenas sabe moverle al celular y quieren que use la tecnología para arreglar mi acta que necesito para el pasaporte; uno es gente de trabajo, ellos son los que tienen que arreglar lo que hicieron mal”.

Dice que trae lo justo para estar aquí un dia y regresarse, de tal suerte que, si la dejan para mañana, entonces empezará a batallar de dinero. “No vengo con nadie ni tengo a nadie, no pienso gastarme mas que lo necesario y pues ahorita a buscar donde comer algo, ir al baño y regresar al rato a ver qué me resuelven porque mañana -25 de agosto- es Día festivo y no abrirán las oficinas, ya dijeron”.

Raymundo Juárez, entrevistado durante sondeo. / Fotos Cristian Robledo

Sofía Yañez, entrevistada durante sondeo. / Fotos Cristian Robledo

Juana Santos le pide al gobernador del estado Ricardo Gallardo que ponga orden. “No nos arreglan los problemas, antes se permitía arreglar varios asuntos y ahora solamente dan un turno. Yo quiero arreglar el acta y la CURP pero ahora solo se me permite una de las dos y opte por el acta porque la necesito para después arreglar lo otro; estoy aquí desde las cinco de la mañana y tendré que regresar después para ver el otro caso”.

María de Jesús Martínez, entrevistada durante sondeo. / Fotos Cristian Robledo

Juana Sánchez, entrevistada durante sondeo. / Fotos Cristian Robledo

La señora María de Jesús Martínez también llegó en la madrugada desde Chihuahua; “no me han subido mi acta de nacimiento al sistema, estoy registrada en Soledad y de allá me mandaron a estas oficinas, espero me resuelvan, porque no puedo estar viniendo cada que necesite un acta”; enseguida se retiró en busca de donde desayunar y descansar un poco tras el largo viaje.

El trabajador del Registro Civil siguió dando turno para atender a la gente a partir de las 11 de la mañana. Y así, todos los días.