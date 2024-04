Detectan conductas antisociales entre aspirantes a ingresar a la UASLP

Miroslava Giselle González Sánchez, presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), detectó que, durante los cursos de inducción de 2023, los aspirantes a un espacio en la máxima casa de estudios tenían graves problemas y buscaron ayudarlos para que se integraran a la modalidad de estudio que estaban llevando.

Cada año este organismo educativo organiza los cursos de inducción para ingresar a la institución de educación superior, donde los propios estudiantes universitarios acompañan a los egresados del nivel medio superior para que estudien en conjunto todas y cada una de las preguntas que habrán de formar parte del examen de admisión. Este tipo de eventos, los realizan a gratuidad y en espacios que la propia federación de alumnos consigue para poder ayudar a quienes tienen algunos problemas de conocimiento. Ahí es fácil detectar, qué tan bien o mal vienen los nuevos alumnos. No sólo se observa la calidad educativa sino también detectar otros detalles.

No es que le realicen algún estudio sobre su condición mental, sino que la madurez de los que ya cursan la Universidad, e incluso las propias clases que ya llevan en la institución los hacen detectar conductas poco claras o que pueden ser indicador de problemas de salud.

En una de esas ocasiones un par de estudiantes de Psicología, quienes ayudaban impartiendo clases a los interesados, identificaron algunas situaciones complicadas con los estudiantes, como conductas antisociales.

“Fíjate que justo tuvimos, ahí alumnos y alumnas de psicología que nos estaban apoyando como en la atención psicológica más que nada por como el proceso de adaptación, que a lo mejor están viviendo y lo que detectamos, fue un poco de cómo sería que venían muy tímidos, un poquito más retraídos o como guardando su personalidad”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Sin embargo, en este proceso de atención específica los jóvenes iban cambiando tras la ayuda que recibían, pues inmediatamente se les iba incluyendo y generando dinámicas que pudieran sacarlos de cualquier condición de inseguridad personal, “pero ya después con el tiempo les ibas ayudando y se pudieron desenvolver un poquito, pero pues quedó fuera de eso las adicciones o algo, así que hayamos detectado o personas violentas, la verdad es que no, no tuvimos problemas con eso”, mencionó González Sánchez.

La presidenta de la comunidad estudiantil mencionó que seguramente las conductas detectadas tuvieron que haberse generado durante la emergencia sanitaria por Coronavirus que vivimos en el mundo entero, “tuvieron que haber sido ocasionadas por la pandemia y fíjate que estuve platicando yo con dos chavitos de los que logramos identificar y sí me contaron más que nada que era porque pues la escuela en línea les quitó como esa parte, ese desarrollo social, que a lo mejor ellos estaban teniendo entonces como que estaban bien y luego llegó la pandemia, pues recaen en pura red social también, nos decían que nada más se resguardaban en su teléfono y justamente como que ellos mismos hacían ese bloqueo hacia la sociedad”.

Ante la pericia de las estudiantes, lo que ofrecieron a los jóvenes inadaptados fue que se generaron estrategias para ayudarlos a que pudieran salir de esa condición lo más pronto posible, “que se pudieran conocer y desenvolver y creo que sí, sí les ayudamos un poco porque justamente ya al final de los cursos nos agradecieron, pues que les hayamos ayudado a lo mejor con esa parte. Sino hubiera sido por las personas que estaban ahí ayudándonos, no sabíamos que estaban batallando un poquito porque las personas como que no preguntaban tanto, entonces los traté como de animar y justamente les dije de que si pueden y quieren hablar con otra persona ahí estábamos para ayudarlos y ellos fueron los que se me acercaron”.