Fui torturado 14 horas y obligado a cantar una canción de Lalo Mora: “El Mijis”

En una entrevista con un medio nacional -porque dice que los de SLP ya no le creen-, el ex diputado Pedro César Carrizales “El Mijis” dijo que sus secuestradores lo obligaron cantar una canción de Lalo Mora para dejarlo en libertad, después de torturarlo atrozmente durante 14 horas seguidas.

El viernes a las 21.30 horas se reportó su “desaparición” en sus redes sociales cuando “protestaba en El Domo por la presentación del cantante Lalo Mora” a quien acusó de abuso sexual ante la Fiscalía General de la República; esa tarde, hizo un transmisión desde el barrio de Tepito en la CDMX.

Apareció al medio día del sábado en Zaragoza, un municipio a 43 kilómetros de la capital, donde la Guardia Nacional le dio atención, según otra publicación en sus redes. El gobernador Ricardo Gallardo dijo que todo fue un “show” y que él no tenía conocimiento de ningún rescate de la GN.

Como ya se esperaba, “El Mijis” acudió a la “prensa nacional” a dar su historia. Ahí, dijo que las personas que lo privaron de su libertad fueron supuestamente enviadas por “El Viejón” Lalo Mora y durante su cautiverio lo obligaron a cantar una canción y la única que se sabía fue la de “Dos Coronas a mi Madre” -que es de los Cadetes de Linares- .

“Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’. […] Entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pin** madre, si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”, explicó.

“Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes (inaudible). Cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”, dijo en la entrevista. Narró que fue torturado durante las 14 horas que estuvo desaparecido,

Incluso reveló que él y sus seguidores “nos íbamos a vestir de mujeres para entrar al concierto y protestar”.

La Fiscalía General del Estado informó que recibió la denuncia de los hechos y que si se descubre, de acuerdo a la narrativa que no coinciden con la realidad o no son ciertos, entonces se procederá contra el ex legislador por falsedad en declaraciones lo cual es un delito.