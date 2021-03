Fuga de agua en Balcones del Valle deja sin agua a los vecinos

Vecinos de la colonia Balcones del Valle, que con frecuencia es afectada por la escasez de agua potable, lamentaron los oídos sordos del personal del Interapas al que, desde hace días, les reportaron una gran fuga que hasta el momento no ha sido atendida.

Es criminal, dijeron, que se estén desperdiciando cientos de litros de agua potable que van directo al alcantarillado.

Relataron que desde hace semanas han batallado por la escasez de agua, primero por las fallas en el acueducto de la presa El Realito y, ahora, con una gran fuga de agua, que brotó en la calle Fuente del Bosque, frente al inmueble 112.

“Es constante, no deja de tirarse el agua, es mucho desperdicio”, lamenta una de las vecinas, que asegura que tal fuga está afectando el suministro porque no hay presión. “Si de por sí no nos llega el agua…”.

Indicaron que desde hace varios días se comenzó a reportar el caso al Interapas, que inclusive proporcionó un número de folio, pero nada se ha hecho. “Ahora que llamamos no nos contestan o nos cuelgan, cuando se enteran que les llamamos de aquí”.

Asimismo, señalaron que no es la primera que reportan una fuga e agua, como ocurrió hace unas semanas en la calle Fuente de Trevi, que a pesar del desperdicio, también hubo tardanza en su atención,

Lamentaron que al Interapas no le conmueva el desperdicio del vital líquido. “No nos hacen caso; acá no llegan las pipas cuando falta el agua”, acusaron.