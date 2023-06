Flúor en el agua también produce cambios en las células de los huesos: Investigadora

El Flúor en el agua no solo produce afectaciones en los dientes, sino que también produce cambios en las células de los huesos, así lo señaló la

La Maestra en Ciencias en Bioprocesos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Laura Vázquez Ayala, quien además es divulgadora de la ciencia por lo que es mejor conocida en redes sociales como "Laura de la Ciencia".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Esto porque se sabe que San Luis Potosí es una zona contaminada con Flúor en sus mantos acuíferos, lo que provoca que el agua que se distribuye por la red, mantenga altos índices de este elemento químico.

"Yo pude realizar una investigación en mi tesis de licenciatura enfocada a este tema, que consistía evaluar el efecto del flúor en células de los huesos, ¿por qué? Porque como sabemos San Luis Potosí es una zona muy contaminada por flúor en sus mantos acuíferos", expuso.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Señaló que si bien las primeras señales del daño se exponen en los dientes, se detectó que también afecta la actividad mitocondrial de los huesos.

"Entonces investigamos como afectaba diversas cantidades de flúor el cuerpo, entre ellas las que están por debajo de la Norma Oficial Mexicana 013, que es de 1.5 partes por millón y por cantidades por encima de esta se pudo evaluar, que sí se veían afectados diversos genes que participan en el proceso de ayudar en la regeneración de hueso".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En este sentido Vázquez Ayala detalló como esto afectaba el crecimiento de las células en los huesos, no solo en la fluorosis de tal sino que originaba presencia de enfermedades esqueléticas.

"Pues se detectó crecimiento del las células de los huesos y también se evaluó pues, cómo afectaba la actividad mitocondrial, que es muy importante porque si las mitocondrias no se encuentran, pues en buen estado, pues no realizan sus funciones adecuadas. y no solamente es la fluorosis dental la que se presenta también se puede presentar flourosis esquelética, que dan origen a enfermedades como la osteoartritis o la artritis", remarcó.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Por último subrayó que es de suma importancia que se vigilen las cantidades de flúor que se manejan en el agua, o bien que llegamos a consumir , porque Vázquez Ayala indicó que inclusive también este elemento químico está presente en las pastas de dientes y otra productos que no están regulados por la Norma Oficial Mexicana.

"Este tipo de contaminantes puede venir en el agua, por ello hay que evitar el uso del agua de la llave para cocinar alimentos y mejor utilizar el agua de garrafón, que ya está previamente purificada y así evitamos el consumo de flúor y sustituir aquellos productos no reglados que lo contengan", sostuvo.