Firman acuerdo de civilidad política de cara a elecciones de 2024 en SLP

Dirigentes de partidos políticos –sin MORENA-, el CEEPAC, la UASLP, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, firmaron un acuerdo de civilidad político-electoral, para garantizar elecciones tranquilas, sin ataques ni sobresaltos que vulneren la paz y la tranquilidad de las y los potosinos.

En el “salón gobernadores” de Palacio de Gobierno, firmaron el pacto donde se comprometen a promover con sus acciones la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y el fortalecimiento democrático del estado, con un proceso electoral donde se respeten las disposiciones legales en un marco civilidad.

Además de Presidente de la República, en San Luis Potosí se elegirán tres senadores de la República, siete diputados federales, 27 diputados locales y 58 ayuntamientos.

Firmaron el documento: Crisógono Pérez López presidente de Nueva Alianza, Angel Marín García de Movimiento Laborista, Julio César González Ramírez de Encuentro Solidario, Verónica Rodríguez Hernández del PAN, Sara Rocha Medina del PRI, Jorge Alberto Zavala López del PRD, Héctor Serrano Cortés del PT, Eloy Franklin Sarabia del PVEM, Oscar Vera Fábregat de Conciencia Popular y Marco Gama Basarte de Movimiento Ciudadano; no fue nadie de MORENA.

Además, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la diputada Dolores Eliza García Román presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, magistrada Manuela García Cázares presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, consejera Paloma Blanco López presidenta del CEEPAC, J. Guadalupe Torres secretario general de gobierno, José Luis Ruiz fiscal general del estado y el rector de la UASLP Alejandro Zermeño Guerra.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que “es sin lugar a dudas, una fiesta para San Luis Potosí, tenerlos a todos reunidos, y sobre todo que los potosinos tengan la certeza de lo que se va a hacer, se va a hacer bien”.

“Hemos tenido largos años de tensión social y política que atrasaron nuestro desarrollo y generaron un rezago del cual apenas estamos saliendo. Esa etapa nos costó mucho, pero también nos enseñó mucho, entre otras cosas, que los procesos electorales no deben ser sinónimo de ruptura, sino de consenso y de respeto”.

Reiteró su compromiso personal y el de su gobierno, con las leyes, las instituciones y con la democracia sobre todo y se comprometió a “otorgar el apoyo que requiere el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que organice unas elecciones satisfactorias”.

Hizo un llamado a los partidos políticos a que se conduzcan con respeto a través de campañas que más que denostar propongan ideas que ayuden a reconstruir todas las ruinas que dejó la maldita herencia.

“Me apego a la ley y en su momento mi gobierno suspenderá campañas propagandistas de la obra y acciones de la Administración Pública Estatal. Mi gobierno hará lo que la ley le ordene para garantizar la gobernabilidad y la paz para que la renovación de los 58 ayuntamientos y de las diputaciones estatales y federales se realicen en un marco de participación y seguridad”, añadió.

“Vamos a establecer un clima de confianza y neutralidad en las elecciones para garantizar la equidad y la imparcialidad del voto ciudadano y hacer de estas elecciones un ejemplo más de la madurez cívica del pueblo potosino. Estoy seguro que todos los actores institucionales y políticos estaremos a la altura de este compromiso con San Luis Potosí y con la democracia”, señaló.

El secretario de gobierno J. Guadalupe Torres destacó “el fortalecimiento de nuestra gobernanza democrática a través de la firma de un acuerdo por la paz, la civilidad, la democracia y la gobernabilidad, que comprometerá a todos los involucrados, a un buen proceso electoral en el año 2024”.

Señaló que “San Luis Potosí es el reflejo en el que se proyectan todos los colores que conforman su única diversidad y pluralismo. Todas las voces son y han sido fundamentales para la construcción de esta comunidad que conformamos y que lucha todos los días, desde diferentes lugares, por un mejor destino”.

“Nos comprometeremos a brindar seguridad para garantizar el orden público, apoyar las autoridades electorales y repudiar las coacciones, la violencia política de género y la discriminación. Nuestro propósito es claro: construir un proceso electoral en el que la integridad y la libertad de todos los participantes sean resguardadas”.

“Que este acuerdo sea un legado para las generaciones futuras y un testimonio de nuestra capacidad para trabajar unidos por el bienestar de todos. San Luis Potosí merece un proceso electoral ejemplar y juntos, con responsabilidad y con compromiso, y bien nuestras acciones por un San Luis Potosí cada día más grande y cada día más justo”, dijo el secretario de gobierno.

La presidenta del CEEPAC Paloma Blanco expuso que “la firma de este acuerdo representa la materialización de una aspiración colectiva para proteger la viabilidad y legitimidad del proceso electoral 2024; todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar la participación política de conformidad con los principios de certeza, de calidad, transparencia, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

“Sin los recursos estatales suficientes para garantizar su ejercicio y sin instituciones con capacidad ejecutiva para hacernos eficaces, no podríamos generar lo que la ciudadanía potosina exige y estoy segura de que esa no es la apuesta de nadie, no obstante, es preciso señalar que ninguna de las personas que integramos el organismo electoral podríamos permitirnos poner en entredicho la certeza del proceso electoral y deteriorar la confianza de la ciudadanía”.

La funcionaria electoral añadió que “confío en que los canales de diálogo estarán abiertos en forma permanente. La división de poderes y el funcionamiento de los órganos autónomos constitucionales no consiste en una división de trabajos, sino en una oportunidad de trabajar de manera coordinada por el bien de la ciudadanía”.

En sus intervenciones, los dirigentes de los partidos políticos avalaron la firma del pacto y se comprometieron a hacer lo que esté a su alcance, para llevar a cabo un proceso electoral sin sobresaltos.