Firma SLP universalidad de pensión del Bienestar para personas con discapacidad

San Luis Potosí ingresará a la universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a partir del próximo mes de mayo se levantará un censo por parte de Gobierno del Estado, en colaboración con el Gobierno Federal, para beneficiar a personas de 31 a 64 años, quienes no recibían el apoyo.

En un evento realizado la tarde de este lunes, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, firmó el convenio que garantiza lo anterior, junto a la titular de la Secretaría de Bienestar a nivel federal, Ariadna Montiel Reyes.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El documento se signó en Palacio de Gobierno, consistente en una hoja de compromiso para que la citada pensión sea universal, es decir para todas y todos, ya que hasta ahora la pensión que implementa el gobierno federal es una pensión dedicada a menores de 30 años, dando prioridad a las niñas, niños y jóvenes de México.

La funcionaria federal recordó que “a partir de los 65 años tenemos la pensión para el bienestar de los adultos mayores, entonces nos quedaba un importante núcleo de la sociedad -entre los 30 y 64 años- que no tienen la posibilidad de tener una pensión, pero que la necesitan igual que todos los demás”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En materia de discapacidad decidimos implementar las políticas para las niñas y los niños, pero para todos, aclaró, tengan recursos o no los tengan “porque no podemos decirle a un niño o niña con discapacidad que no pueden recibir la pensión porque tienes más recursos que otros, ya que su condición en sí misma los coloca en una vulnerabilidad, más allá de la posición económica”.

Asimismo se dijo orgullosa de lo que hasta ahora se ha emprendido y realizado, “pero necesitábamos llegar a que la pensión fuera para todos, de cero a 64 años, aunque ya lo hemos hecho de manera universal para las personas indígenas, para las personas de las regiones de los pueblos originarios”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Montiel Reyes refirió que el presidente de México, Andrés Manuel López |obrador decidió plantear a los gobernadores, gobernadoras, y a la jefa de gobierno, “que conjuntemos esfuerzos y que la mitad de los recursos que hacen falta los pusiera el estado, mientras la otra mitad la federación; es lo que hoy acordamos, que cada quien ponga su 50 por ciento para que esta pensión sea universal”.

Criticó que las personas con discapacidad no estuvieran nunca en la agenda de los gobiernos pasados “no estaban en las acciones de gobierno y ustedes sabrán eso más que nosotros; si acaso les entregaban una silla de ruedas o alguna pequeña ayuda; hoy no solamente estamos pensando en otorgarles una pensión que les permita alcanzar su autonomía y coadyuvar con su ingreso, hoy ustedes son parte fundamental de la agenda de gobierno”.

Finalmente, la secretaria del Bienestar reconoció que falta mucho por hacer en materia de inclusión “hay muchos pendientes, apenas iniciamos el camino pero hoy hablamos de las personas con discapacidad en la misma sede del gobierno de San Luis Potosí y eso marca la diferencia entre el pasado y el presente”, concluyó.