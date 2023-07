Filas en el Banco del Bienestar, el mayor problema para los adultos mayores

Para los adultos mayores beneficiarios de la pensión que otorga el gobierno federal, el mayor problema para cobrar su apoyo en San Luis Potosí es la fila que tienen que hacer en las sucursales del Banco del Bienestar.

Entrevistados mientras hacían fila pegados a la pared en busca de un poco de sombra, adultos mayores refirieron que no han tenido problemas en cuanto a falta de dinero en las sucursales del Banco del Bienestar o en sus cuentas; la señora Juana María mencionó que ella ha solicitado su estado de cuenta para verificar cuánto se le deposita “y está legal”.

Durante la espera que este jueves fue de más de cuatro horas, las personas hacen amistad con los que están delante o detrás de ellos en la fila, así, la señora Martha Ramírez dijo haber escuchado que quienes acuden a cobrar en sucursales de Elektra sí han tenido problemas de faltantes en sus cuentas, “pero aquí siempre me han dado lo que es”.

También la señora Magdalena dijo que en Banamex ya no había dinero en los cajeros, por lo que para ella es mejor acudir a la sucursal del Banco del Bienestar aunque esto le implique hacer fila por un buen rato, “sirve que me distraigo, en la casa no salgo”.

Aunque hay quienes ven con cierta filosofía la espera, ya que conviven con otras personas de su edad, también hay quienes señalan que la espera “está crítico”, pues por ejemplo este jueves una mujer que padece diabetes se desmayó después de estar formada por varias horas; doña Imelda indicó que ella salió de su casa antes de las 8:30 de la mañana, “soy hipertensa y no desayuné por venirme temprano, y todavía falta más de una hora”, para ese momento era ya la 1:30 de la tarde.

El señor Juan Manuel mencionó que algunas personas han comentado que al acudir a otras sucursales bancarias, los cajeros “se tragan la tarjeta” y los bancos no se hacen responsables, por lo que muchas personas prefieren acudir a las sucursales del Bienestar.

Para los beneficiarios, el método de pago se entorpeció al cambiar al sistema por abecedario, aseguran que antes era más rápido, aunque también hay quienes dicen que la espera es más larga cuando se cobra por primera vez, y que después es más fácil acudir al cajero automático.