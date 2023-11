Feria de la Proveeduría del Gobierno Municipal, se consolida como la más importante del Bajío

El espíritu de la Feria es generar condiciones para que los proveedores locales creen lazos sólidos con las grandes empresas y se promueva el desarrollo económico de la ciudad, afirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El Presidente municipal anunció dos nuevas convocatorias de certificación de proveedores y la tercera edición de la Feria de la Proveeduría en el primer trimestre de 2024.

Durante dos días, cerca de 5 mil asistentes disfrutaron de conferencias magistrales, más de 150 expositores y talleres que promueven la vinculación entre la industria internacional y proveedores locales.

En la clausura de la segunda edición de la Feria de Proveeduría 2023, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos calificó este evento como todo un éxito, ya que durante dos días, cerca de 5 mil personas pudieron acceder a conferencias magistrales, más de 150 expositores del área de comercio, industrial y de servicios, así como talleres de vinculación entre la industria internacional y proveedores locales y más de mil 300 encuentros de negocios, lo que consolida este evento como el más importante del Bajío.

“Ese es el espíritu de la Feria, generar las condiciones para que los proveedores locales creen lazos sólidos con las grandes empresas y se promueva el desarrollo económico de la ciudad”.

El Alcalde capitalino reconoció el trabajo conjunto con el Clúster Automotriz y la Alianza Empresarial, en esta Feria que ya se posiciona como la más importante de la región Bajío del país, pues otorga un espacio al sector empresarial para encuentros de negocios y acercamientos que finalmente derivan en acuerdos benéficos para los sectores involucrados, y sobre todo, para el desarrollo económico de las familias potosinas.

Resaltó la participación de más de 150 expositores del ramo industrial, comercial y de servicios; no solo de San Luis Potosí sino de Querétaro y Guanajuato, entre otros, así como la representación de Estados Unidos, Canadá y Japón, quienes tuvieron la oportunidad de crear relaciones sólidas y de largo plazo con las grandes empresas establecidas en San Luis Potosí.

Asimismo, destacó las personalidades magistrales “que nos acompañaron y que a través de sus conferencias confirmaron, además de su liderazgo, sus aportaciones para impulsar no sólo el desarrollo económico sino social tanto en San Luis, como en el resto del país”. Por ello, agradeció a la Ex Embajadora de E.U.A. en México, Roberta Jacobson; Sergio Sarmiento, periodista y analista político; Erick Guerrero, asesor financiero; al especialista y columnista de El Financiero, David Páramo; a la Directora General del IMCO, Valeria Moy y al ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por compartir sus conocimientos con quienes se dieron cita en esta feria.

Cabe destacar que durante la Feria de Proveeduría 2023, se llevaron a cabo capacitaciones para los micro, pequeños y medianos empresarios, se realizaron más de mil 300 encuentros de negocios, y se hizo entrega de certificaciones como parte del Programa de Desarrollo de Proveedores, a más de 15 empresas potosinas participantes.

En presencia del ex Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo como invitado especial, de integrantes del Cabildo; de la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga y de representantes de la Iniciativa Privada, Galindo Ceballos entregó constancia de certificación a las empresas: Comercializadora GUEMIL de México, DC SAN LUIS, Grupo INTEGRA MÉXICO, MAREVA SLP, REFATEC ACEROS, REVOLTA, Productos Estampados INCATROM, PRODAMEX y TROPLAM MÉXICO, ADSAFE Industrial Consulting, ARIAS CONSULTORES, Calidad y Gestión del Bajío (GMG), Electrotecnia PLUS, Especialidades Químicas y Desarrollo Industrial, FERREMAXX, MAQMUN y RECIMETSA.

El Presidente municipal destacó el apoyo de las cámaras empresariales tales como: CMIC, CANACO, COPARMEX, UUZI, AMEXME, CANIRAC, AMPI, CIRT, ADERIAC, CANADEVI, CANACINTRA, Cluster Automotriz SLP e IPAC, quienes de la mano con la Dirección de Desarrollo Económico consolidaron durante el mismo año, la segunda edición de la Feria de la Proveeduría.

Finalmente, Galindo Ceballos anunció dos nuevas convocatorias de certificación de proveedores y la tercera edición de la Feria de la Proveeduría en el primer trimestre de 2024.