Fenapo 2023: Palenque ya tiene agotadas varias fechas

A mes y medio de que comience la Feria Nacional Potosina, FENAPO, ya están agotadas varias de las presentaciones musicales que se tienen programadas en el Palenque 2023, según confirmó en exclusiva para El Sol de San Luis, el empresario Clemente Enciso Azpiroz.

Boletos para los conciertos de artistas como Alfredito Olivas, Carin León, Brincos Dieras y Bely y Beto, fueron los que se agotaron primero o se están terminando en el caso de la cantante infantil regiomontana.

El empresario de Promotora Potosina de Eventos y Espectáculos, conocido como Propees, quien es el organizador del Palenque de la Feria Nacional Potosina 2023, mencionó que algunos artistas ya hicieron sold out en cuestión de horas.

Al igual se le cuestionó lo que muchos potosinos criticaron a través de las redes sociales, que el elenco de este año no era el esperado "esta edición tiene una selección musical que va en conjunto con una planeación para darle espacio a un gusto de la gente que nos estaba haciendo solicitudes, tenemos una gran variedad de 19 presentaciones, con 17 artistas que son de todos los géneros. Rompimos un récord de tener un sold out en un día y las dos fechas agotarse en no más de 72 horas, entonces hemos tenido muy buena respuesta conforme a los números que están arrojando de aceptación de este talento artístico y la variedad hoy por hoy, le estamos dando un espacio a quienes no habían estado en el mismo Palenque".

Respondió a los señalamientos ciudadanos en torno a que el Teatro del Pueblo de la máxima fiesta del verano, les ganó el elenco como Julión Álvarez, Alejandro Fernández y Pandora, artistas que eran común disfrutar en la comodidad de un asiento del Palenque de gallos.

"No, sí hemos escuchado eso, pero una de las grandes cosas es que hay muy buena comunicación entre el patronato y nosotros que desarrollamos el Palenque lo que buscamos fue un beneficio, que fue el crecimiento de la Feria, el Palenque tiene su lugar y hoy por hoy el teatro del pueblo también tiene su sitio, es una mezcla que las dos fortalezas están ayudando a posicionar a San Luis Potosí como la mejor feria de México".

Este año Propees realiza un gran esfuerzo para dejar accesibles los boletos para la ciudadanía y muestra de ello, es que varias presentaciones ya fueron vendidas completamente.

El Palenque de la Feria Nacional Potosina tiene una capacidad de 5 mil personas y este año se hicieron diversas renovaciones estructurales y generales para poder atender mejor a los asistentes; así también refirió que se trata de tener una mejor producción con diseños nuevos que están proponiendo para que el Palenque no solamente sea auditivo sino también sea visual y tener una mejor experiencia en este recinto.

Como cada año tienen prevista la seguridad de los asistentes a este espacio "buscamos garantizar la seguridad y estamos en contacto con todas las corporaciones, y dependencias del gobierno, así como con el Patronato para garantizar la tranquilidad de esta festividad".

Este año se presentan María José, Carin León, Secreto, Siggno, Viejones, Regios, Brincos Dieras, Edith Márquez, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Palomazo Norteño, Alicia Villarreal, La Firma, Emmanuel y Mijares, Bely y Beto, Eden Muñoz, Duelo de Acordeones, Pesado, OV7 y Alfredito Olivas.