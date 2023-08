Ricardo Gallardo inaugura la FENAPO 2023, la mejor feria de México

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró este viernes la edición 2023 de la Feria Nacional Potosina, evento que continuará con la gratuidad en entrada, estacionamiento y juegos mecánicos, “lo anterior con el firme objetivo de generar una derrama económica para el estado de más de tres mil millones de pesos, y superar los cinco millones de visitantes".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

El inicio de la Fenapo 2023 se dio con un presídium inédito, abarrotado con funcionarios estatales; diputadas y diputados, estatales y federales; representantes de cámaras empresariales; alcaldes y alcaldesas; así como representantes de diversos cuerpos de seguridad y del ejército mexicano; así como el presidente del Patronato, Luis Antonio Zamudio Martínez, y las cuatro embajadoras de la fiesta.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En su discurso el mandatario estatal agradeció a los asistentes y dijo que: “Dios nos dio 1 año más de vida y aquí estamos nuevamente para festejarlo, lo haremos de una gran manera, con la feria más grande de México sin lugar a dudas, pero sobre todo con la compañía de la gente que en verdad ama y quiere a San Luis Potosí

Ahí dio a conocer que más de mil 200 elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales estarán cuidando el recinto las 24 horas, los 24 días de feria.

Por su parte, el presidente del Patronato, Luis Antonio Zamudio Martínez, expresó que “hoy estamos aquí puntuales a la cita, se llegó la fecha, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a la inauguración de la Feria Nacional Potosina 2023, un evento de primer nivel que volverá a poner en alto a nuestro estado, la Fenapo no es solo un evento o una ocasión de entretenimiento, “es una oportunidad para crear y dar a conocer nuestras raíces para recordar de dónde venimos y proyectarnos hacia un futuro lleno de posibilidades”.

Luego del corte de listón, el gobernador realizó un recorrido por el Pabellón de Gobierno, donde se presenta la Feria de Servicios de Gobierno del Estado; y presenció el espectáculo de la Fuente Danzarina; para finalmente trasladarse al concierto de los Tigres del Norte en el Teatro del Pueblo.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Como novedad de la edición 2023 se resaltó la puesta en marcha del programa denominado “Fenapo de Noche”, consistente en la activación de la zona de restaurantes y antros para personas de mayores de 18 años, donde habrá degustaciones, música en vivo y diversión para ese segmento de edad.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Se presentará también “Fenapo Circus”, con activaciones recreativas en diversos puntos del recinto a través de diferentes dependencias; habrá show de patinaje sobre hielo, eventos deportivos y culturales, presentaciones musicales en todo el recinto, así como espectáculos de danza y teatro.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

La diversión para los asistentes está garantizada ya que habrá más juegos gratuitos y de mayor calidad, más presentaciones en los diferentes escenarios de artistas locales y nacionales, además de eventos deportivos de mayor alcance, así como exhibición y calificación de ganado bovino, caprino, vacuno y equino; sin faltar las tradicionales muestras gastronómica y artesanal, donde estarán representados la mayoría de los municipios de las cuatro regiones que conforman nuestro estado.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Acompañaron al gobernador, su esposa, la presidenta del DIF Estatal, Ruth González Silva, y sus hijos; el presidente del Patronato, Luis Antonio Zamudio Martínez; la presidenta del Congreso del Estado, Cinthia Verónica Segovia Colunga; la presidenta del Poder Judicial de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares.