Familia de Nayeli Alfaro detecta inconsistencias en la investigación

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) diera a conocer en rueda de prensa los pormenores de un cadáver encontrado en el ejido de Santa Rita y que este presumiblemente se podría tratar de Nayeli Alfaro Silva, joven desaparecida el 24 de Marzo, su familia desmintió este presunto veredicto que dio el fiscal general, José Luis Ruiz Contreras.

Esto derivado a que la madrugada de este pasado sábado 2 de abril, las familia Alfaro Silva se presentó en las instalaciones del Servicio Médico Legista (SEMELE) dentro de la Dirección de Criminalista y Medicina Forense, a reconocer el cuerpo encontrado.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Después de realizar el proceso de identificación y reconocimiento del cuerpo hallado, la madre de la joven desaparecida, la señora Lorena Silva informó que existen demasiadas imprecisiones dentro de la investigación y por su puesto, en la localización de este cadáver.

“Físicamente no corresponde a las señas que me brindó la FGE desde un principio. Ellos me mencionaron que se había localizado un cadáver de sexo femenino, hinchado, en descomposición, con cabello y un tatuaje”, señaló.

Cortesía | FGESLP

Una situación que creó el descontento de la familia, pues según lo detallado por ellos mismos, la SEMELE les presentó solo unos restos óseos, que poco concordaban con la información brindada a la familia horas antes.

“Ellos me llamaron aproximadamente entre el medio día y una de la tarde. Lo que observé hoy no concuerda con los detalles que me brindaron en llamada”.

Es por ello que la señora Lorena Silva y el señor Jesús Alfaro, padres de Nayeli, solicitaron a la FGE esclarezca mediante pruebas de ADN-post Mortem si estos restos humanos son los de su hija.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Hasta que no tengamos la certeza de que se trata de Nayeli, para nosotros continúa viva y desaparecida. No se si afirmar o no, si creo en las pruebas de ADN. Lo que si no coincide y estoy segura, es que lo que me mostraron no se acerca a lo que me avisaron. Mucho menos el estado en el que encontraba el cuerpo que vimos, pues no concuerda fisiológicamente con los días que lleva desaparecida mi hija”.

Resultado de estas irregularidades, este lunes se llevará a cabo una marcha para exigir a las autoridades que realizan las investigaciones del caso, esclarezcan lo que en realidad sucedió con Nayeli Alfaro Silva, quien o quienes son los implicados de su no localización y si el cuerpo encontrado de verdad se trata de esta joven desaparecida. Todo ello con el derecho que les asiste como familia víctima, al derecho a la verdad.