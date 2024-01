Falta de alumbrado pone en riesgo a las alumnas de CBTIS y Conalep en Matehuala

Habitantes de las colonias Valle de la Dichosa, Dichosa y Lagunita coincidieron en señalar que la falta de alumbrado público en las calles que conducen a los planteles del Conalep y CBTIS 151 en Matehuala están a oscuras y constituyen un peligro para la seguridad de tránsito de las estudiantes que salen de clases del turno vespertino al anochecer.

La señora Eva manifestó que se han presentado varias solicitudes a los presidentes municipales desde hace años, sin embargo, no se ha prestado atención a su solicitud de instalar postes de alumbrado público en este sector de la ciudad.

Dijo que hay muchas jóvenes que estudian en estos planteles y viven en las colonias mencionadas, y no hay otra ruta más que esta para llegar a sus hogares y en no pocas ocasiones han sido víctimas de robos, así como de acoso por parte de maniáticos que las ven solas y no pierden la oportunidad de asediarles.

Refirió que los padres de familia tienen que dejar de hacer sus actividades para ir a realizar el acompañamiento de las menores a sus casas, ya que temen que se repitan casos de acoso sexual y asaltos que se han registrado, sin que se haya investigado o castigado a los responsables a pesar de haber presentado denuncias ante la autoridad.